BWT Alpine F1 Team svela i quattro piloti che faranno parte di Alpine Academy

BWT Alpine F1 Team ha il piacere di svelare la composizione di Alpine Academy per il 2022

Nel suo settimo anno di esistenza. Jack Doohan e Olli Caldwell sono i due nuovi arrivati dell’Academy, che si affiancheranno a Caio Collet e Victor Martins, che continuano a restare nel programma con sede a Enstone per il secondo anno consecutivo. Questa promozione accentua l’internazionalità di Alpine con piloti che rappresentano l’Europa, il Sud America e l’Oceania.

Quest’anno, Jack e Olli rappresenteranno l’Academy in Formula 2, gareggiando rispettivamente per Virtuosi Racing e Campos Racing. Entrambi i piloti hanno mosso i primi passi in questa categoria negli ultimi due appuntamenti della stagione 2021.

Jack sarà il secondo pilota australiano ad entrare nelle fila dell’Academy, sulle tracce di Oscar Piastri. L’anno scorso, Jack si è classificato secondo nel Campionato FIA di Formula 3. Nel frattempo, Olli si è piazzato in ottava posizione con una vittoria al suo attivo dall’alto dei suoi diciannove anni.

Caio e Victor sono entrambi riconfermati nell’Academy. Il pilota brasiliano continuerà la sua avventura con MP Motorsport, dopo aver concluso al nono posto il suo esordio in Formula 3, mentre Victor entrerà a far parte di ART Grand Prix, con cui continuerà a gareggiare sulla scia del primo anno, in cui ha conseguito il suo primo successo nella disciplina.

Il 2021 è stato l’anno di maggior successo della storia dell’Academy, con il titolo conquistato in Formula 2 da Oscar Piastri fin dal primo tentativo e il terzo posto di Guanyu Zhou, dopo un’intensa battaglia per il titolo. Entrambi si stanno ora preparando per muovere i primi passi nel paddock della Formula 1, mentre Christian Lundgaard è diretto in America dove gareggerà nell’IndyCar.

I quattro piloti della promozione 2022 di Alpine Academy cominceranno le rispettive stagioni nel Bahrain come supporto per il primo Gran Premio di Formula 1 dell’anno (18-20 marzo).

Laurent Rossi, CEO di Alpine Cars: «Alpine Academy continua ad essere un elemento molto prezioso di ciò che desideriamo realizzare in Formula 1. Ci appassiona questa ricerca per trovare la prossima generazione di piloti in grado di arricchire la nostra scuderia di Formula 1. È appassionante anche vedere la crescente forza del programma dal lancio avvenuto nel 2016, visto che quella dell’anno scorso è stata finora la stagione di maggior successo. Tra i nostri diplomati del 2021, Oscar entra nel programma di Formula 1 come pilota di riserva ufficiale del team e, quest’anno, svolgerà un ruolo importante affiancando Esteban e Fernando. Ci basta guardare i paddock della Formula 1 e dell’IndyCar per trovarci due dei nostri ex protetti. Ciò dimostra tutte le qualità della struttura del programma per preparare i piloti ai massimi livelli.»

«Come ogni anno, abbiamo grandi aspettative nei confronti dell’Academy e questa stagione non fa eccezione. Con Jack e Olli diamo il benvenuto a due nuovi piloti che si affiancheranno alla nostra coppia della Formula 3 costituita da Caio e Victor. Ognuno contribuirà con la sua personalità e il suo talento. Non vediamo l’ora di vedere come andranno i nostri piloti in questa stagione, sia singolarmente che collettivamente.»

Davide Brivio, Direttore di Gara di BWT Alpine F1 Team:«Alpine Academy apre un nuovo ciclo quest’anno, dopo una stagione contraddistinta da tanti successi nel 2021. Quest’anno, la nostra promozione propone un bel mix di talenti con un forte potenziale. Jack e Olli stanno iniziando entrambi la loro prima stagione completa in Formula 2, dopo aver già acquisito esperienza in questa categoria l’anno scorso. Siamo convinti che si adatteranno bene e trarranno lezioni preziose dal loro primo anno nell’Academy. Caio e Victor proseguono il programma per un altro anno e abbiamo grandi aspettative nei confronti di entrambi. Stanno ora diventando i decani dell’Academy, per cui siamo impazienti di vederli dimostrare tutto ciò che hanno imparato finora.»

Mia Sharizman, Direttore di Alpine Academy: «Siamo giudicati solo in base ai successi che conseguiamo in pista e il nostro obiettivo come Academy è sempre quello di vincere i campionati a cui partecipano i nostri piloti. Jack si è appena piazzato secondo in Formula 3, dove ha sfoggiato la sua velocità pura, proprio come aveva fatto l’anno scorso esordendo in Formula 2. Olli entra a far parte dell’Academy dopo una stagione promettente in Formula 3, contraddistinta da quattro piazzamenti sul podio e una vittoria. Siamo consapevoli che avranno bisogno di qualche gara per adattarsi al nuovo ambiente, ma siamo convinti che prenderanno il ritmo nella seconda metà della stagione. Victor e Caio sanno che è giunta l’ora di combattere per il titolo della Formula 3, dopo un solido primo anno in questa categoria. Sono nell’Academy da quattro anni ed entrambi hanno dato prova di grande crescita ogni anno. Victor ha conseguito la sua prima vittoria l’anno scorso e Caio ha ottenuto ottimi risultati. Non vediamo l’ora che, il mese prossimo, inizino le loro rispettive stagioni.»