CIR, Crugnola si aggiudica a sorpresa il Rally di Sanremo

Alla fine il Rally di Sanremo lo ha vinto Andrea Crugnola su i20 NG R5. Il varesino, giunto al traguardo con 4”8 di svantaggio su Craig Breen, si è scoperto trionfatore per caso una volta tornato al parco assistenza. Il nordirlandese della Hyundai, già reduce da un errore al Ciocco, si era infatti presentato all’ultimo controllo orario in ritardo di un minuto venendo così penalizzato di 10” dai commissari. Un clamoroso svarione che gli ha fatto perdere la prima posizione, al termine di una gara fino a quel momento gestita molto bene e caratterizzata da due scratch nelle PS 3 e 6.

In terza piazza ha concluso un buon Fabio Andolfi su Skoda Fabia R5 EVO 2, il migliore nella PS2, seguito da Stefano Albertini su vettura gemella. Il bresciano, protagonista di uno sbaglio nella PS1 di sabato, è stato costretto ad una gara in salita, ma ha comunque concluso a soli 18” dal leader aiutato dalla giusta intuizione di montare le gomme da bagnato nella settima prova cronometrata quando ancora non aveva cominciato a piovere.

Quinto posto per l’assoluto mattatore di questa domenica Giandomenico Basso. Rallentato da una foratura nel corso della sesta speciale il pilota della Skoda Fabia R5 EVO 2 si è portato a casa le PS 4,5,7 e 8.

Sesto Simone Campedelli su Volkswagen Polo GTI R5, a precedere il francese Stéphane Lefebvre su Citroen C3 R5 e Rudy Michelini su Skoda Fabia R5 EVO 2.

Nono Damiano De Tommaso su C3 R5, quindi a 1’30 Tommaso Ciuffi su Skoda Fabia R5 EVO2.

Tra le R2 la Peugeot 208 Rally 4 di Andrea e Giuseppe Nucita (ventottesimi assoluti) ha avuto la meglio su quelle di Lucchesi Jr.- Chiara Lombardi e Mirco Straffi – Marco Nesti.

Classifica Rally di Sanremo 2021:

1 Crugnola/Ometto Hyundai i20 NG R5 58'25”6

2 Breen/Nagle Hyundai i20 N.G. R5 +5"2 (+10" penalità)

3 Andolfi/Savoia Skoda Fabia R5 Evo2 +8"0

4 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 Evo2 +18"1

5 Basso/Granai Skoda Fabia R5 Evo2 +32"4

6 Campedelli/Canton Volkswagen Polo GTI R5 +32"9

7 Lefebvre/Malfoy Citroen C3 R5 +1'17"7

8 Michelini/Perna Skoda Fabia R5 Evo2 +1'24"9

9 De Tommaso/Bizzocchi Citroen C3 R5 +1'25"9

10 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 Evo2 +1'30"1

(RMMedia)