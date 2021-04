CIR, La Direzione Gara annulla il successo di Crugnola a Sanremo

Il fine settimana del Campionato Italiano Rally a Sanremo si è chiuso con l’ennesimo ribaltamento.

Dopo la vittoria conquistata sul campo da Craig Breen e la successiva retrocessione in seconda piazza a favore della i20 NG R5 del campione in carica Andrea Crugnola, a seguito di una penalità di 10” per essersi presentato con un minuto di ritardo all’ultimo controllo orario, nella tarda serata di domenica è arrivata notizia di un ulteriore ritocco alla classifica finale.

A trionfare in maniera definitiva è stato l’irlandese della Hyundai, “graziato” da un ingorgo segnalato dai commissari in approccio al TC di via Nino Bixio e da un presunto errore sulla sua tabella per cui sarebbero stati riportati gli orari presunti e non quella reali.

Dunque, primo posto per il 31enne del WRC, davanti al varesino su vettura gemella e alla Skoda Fabia R5 EVO2 di Fabio Andolfi.

Per il resto graduatoria invariata, compreso il successo della Peugeot di Nucita tra le R2.

Classifica Rally di Sanremo 2021 aggiornata:

1 Breen/Nagle Hyundai i20 NG R5 58'25”6

2 Crugnola/Ometto Hyundai i20 NG R5 +4,7

3 Andolfi/Savoia Skoda Fabia R5 Evo2 +12’8

4 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 Evo2 +22”9

5 Basso/Granai Skoda Fabia R5 Evo2 +37”2

6 Campedelli/Canton Volkswagen Polo GTI R5 +37”7

7 Lefebvre/Malfoy Citroen C3 R5 +1'22"5

8 Michelini/Perna Skoda Fabia R5 Evo2 +1'29"7

9 De Tommaso/Bizzocchi Citroen C3 R5 +1'30"6

10 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 Evo2 +1'34"9

(RMMedia)