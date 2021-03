CIR, Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, La Power Stage è di Neuville

Non poteva essere altrimenti. Thierry Neuville su Hyundai i20 R5 è risultato il migliore al termine della prima speciale sprint di appena 1,98 km del Rally Il Ciocco Valle del Serchio, gara inaugurale del CIR 2021. Il belga, accompagnato dal’ormai solito Martijn Wydaeghe, ha preceduto di 2”7 il campionissimo italiano, nonché idolo di casa Paolo Andreucci su Skoda Fabia R5, aggiudicandosi i 4 punti extra in palio. Il garfagnino si è presentato con un navigatore inedito. Anziché la compagna di una vita Anna Andreussi, questa volta alla sua destra c’è Francesco Pinelli.

Terzo posto di giornata per un altro nome noto del WRC, ma decisamente più avvezzo alle corse italiane, ovvero Craig Breen pure lui su Hyundai i20 R5.

Quarta a 2”9 la Skoda Fabia EVO di Stefano Albertini, che si è dunque aggiudicato l’ultimo punticino in palio.

Il campione in carica Andrea Crugnola, passato alla Hyundai, si è inserito in quinta posizione a 3”7, davanti alla Volskwagen Polo R5 di Giacomo Scattolon e alla Skoda Fabia R5 di Tommaso Ciuffi, entrambi con il medesimo distacco dal vertice.

Alessio Profeta su Skoda Fabia E5 ha beffato seppur di pochissimo la Ford Fiesta R% di Luca Bottarelli. A chiudere la top 10 la Ford Fiesta Rally 2 di Erik Cais, al via per cominciare il riscaldamento in vista del debutto dell’ERC.

Soltanto diciassettesimo a 5”8 Giandomenico Basso su Skoda Fabia EVO per un problema in fase di partenza.

Tra le R2 la Ford Fiesta Rally 4 dell’estone Robert Virves, ha preceduto le Peugeot 208 di Ilario Bondioni e di Claudio Gubertini.

Classifica Rally Il Ciocco e Valle del Serchio dopo la PS1:

T. Neuville Hyundai i20 R5 1'55.410 P. Andreucci Skoda Fabia R5 +2.720 3 C. Breen Hyundai i20 R5 +2.776 S. Albertini Skoda Fabia EVO +2.973 5 . A. Crugnola Hyundai i20 R5 +3.709 G. Scattolon Volkswagen Polo R5 +3.809 T. Ciuffi Skoda Fabia R5 +3.809 A. Profeta Skoda Fabia R5 +4.208 L. Bottarelli Ford Fiesta R5 +4.225 E. Cais Ford Fiesta Rally 2 +4.226

