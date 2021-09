CIR, Rally Mille Miglia, Trionfo per la Skoda di Albertini

Tra le due ruote motrici vittoria per la Peugeot 208 di Straffi.

A perfetto agio sulle strade che conosce come le sue tasche Stefano Albertini ha conquistato in scioltezza il Rally Mille Miglia edizione 2021. Il driver della Skoda Fabia è stato nettamente il più costante precedendo di 5”3 il varesino Andrea Crugnola. Partito da leader questo sabato mattina, il portacolori della Hyundai non è riuscito a tenere il passo del rivale, mentre al contrario non ha avuto difficoltà a tenersi alle spalle la Fabia R5 di Giandomenico Basso, rallentato nella PS 4 da noie al motore.

Quarto posto a 29”7 per Fabio Andolfi su Fabia R5, alle prese nella PS 5 con problemi al differenziale, quindi a 49”6 la Citroen C3 R5 di Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone.

Sesto a 52”3 Luca Pedersoli, poi la Volkswagen Polo Gti R5 di Giacomo Scattolon, infastidito dal sottosterzo, e la Skoda Fabia R5 di Andrea Mabellini.

Nono un delusissimo Tommaso Ciuffi su Volkswagen Polo Gti R5, mai davvero in gara. A chiudere la top 10 Alberto Dall’Era pure lui su Polo.

Tra le due ruote motrici, ritiro lungo la quinta speciale per uno dei grandi protagonisti della corsa Lucchesi Jr. a seguito di una perdita d’olio dal radiatore. Successo quindi per Mirco Straffi su Peugeot 208 davanti alle vetture gemelle di Nicola Cazzaro e Jacopo Trevisani.

Classifica Rally Mille Miglia 2021:

1. Stefano Albertini / Danilo Fappani su Skoda Fabia R5

2. Andrea Crugnola / Pietro Elia Ometto su Hyundai i20 N Rally 2 + 5"3

3. Giandomenico Basso / Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5 + 27"9

4. Fabio Andolfi / Stefano Savoia su Skoda Fabia R5 +29"7

5. Damiano De Tommaso / Giorgia Ascalone su Citroen C3 R5 +49"6

6. Luca Pedersoli / Anna Tomasi su VW Polo R5 +52"3

7. Giacomo Scattolon / Giovanni Bernacchini su VW Polo R5 +1'06"0

8. Andrea Mabellini / Virginia Lenzi su Skoda Fabia R5 + 1'22"2

9. Tommaso Ciuffi / Nicolò Gonella su VW Polo R5 +1'27"0

10. Alberto Dall'Era / Roberto Mometti su VW Polo R5 + 2'16"6

(RMMedia)