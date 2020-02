Citroen Italia schiera Crugnola e Olmetto al CIR 2020

Dopo aver ottenuto nel 2019 con la vittoria nel Campionato Costruttori, Citroën Italia affronta anche quest’anno una nuova sfida e partecipa al Campionato Italiano Rally 2020.

In questa nuova stagione, la Citroën C3 R5 sarà affidata all’equipaggio costituito dal varesino Andrea Crugnola e dal suo navigatore Pietro Elia Ometto, recenti vincitori del Campionato Italiano Rally Asfalto 2019.

Come per la stagione appena conclusa, la C3 R5 con la livrea di Citroën Italia potrà contare sulla fattiva collaborazione di Pirelli per quanto riguarda gli pneumatici e sulla struttura tecnica di Fabrizio Fabbri (storico partner sportivo di Groupe PSA Italia) per quanto riguarda la preparazione della vettura e l’assistenza in gara.

I commenti

Carlo Leoni, Direttore Comunicazione ed Eventi Groupe PSA Italia: “Il motorsport è un elemento molto importante per tutti i nostri brand nelle attività di marketing e di comunicazione, oltre a rappresentare un’occasione per dimostrare l’affidabilità e le prestazioni della C3 R5. Il progetto di Citroën per il 2020 si inserisce all’interno di questa strategia, a supporto del grande successo commerciale di C3. Per i nostri nuovi portacolori sarà sicuramente una sfida impegnativa, dovranno confermare tutto quanto di positivo hanno fatto vedere nella stagione appena conclusa”.

Andrea Crugnola: «Sono particolarmente orgoglioso di affrontare il CIR 2020 insieme a Citroën Italia. Per me è un piacevole ritorno all’interno di un team con cui ho già collaborato in passato. Si tratta di una grande sfida, perché insieme a Pietro avremo modo di confrontarci con avversari di grande esperienza su una vettura per noi tutta da scoprire ma che ha dimostrato grande affidabilità ed elevate prestazioni nella stagione passata. Per cui siamo pronti a iniziare e cercheremo di essere competitivi fin da subito, sapendo che possiamo contare su un team molto valido, di grande esperienza, che da lungo tempo affianca Groupe PSA nel mondo del motorsport».

Pietro Ometto: «Sono molto contento di affrontare questa nuova esperienza al fianco di Andrea e cercherò di fare del mio meglio. Portiamo grande entusiasmo e tanta determinazione all’interno di un team vincente che ha scritto la storia del Tricolore dal 2008 a oggi. Non vedo l’ora di iniziare».

Chi è Andrea Crugnola

Nato a Varese nel 1989, Andrea Crugnola inizia la sua esperienza nel motorsport come Pilota Ufficiale di Kart nel Team Maranello. Nel 2008, a soli 19 anni, debutta nel Campionato Italiano Rally dove conquista, subito nello stesso anno, il titolo di Campione Italiano Rally U23. Due anni dopo, nel CIR 2010, vince il titolo di Vice-Campione Italiano Junior.

La sua esperienza con Citroën inizia nel 2011, come Pilota Ufficiale di Citroën DS3 R3T nel Campionato Italiano Rally e nel Campionato del Mondo Rally (WRC Academy). L’anno successivo, vince il Citroën Racing Trophy, sempre a bordo di Citroën DS3 R3T. Nel 2013 prosegue come Tester Citroën Racing, a bordo di Citroën DS3 R3T, nell’ambito del Campionato del Mondo WRC3 dove si classifica 15° assoluto al Rallye di Montecarlo a bordo di una Citroen DS3 R3T.

Il pilota varesino vanta anche un’esperienza internazionale: nel 2014 si è aggiudicato il titolo di Vice-Campione Europeo Junior nell’ambito del Campionato Europeo Junior JERC mentre nel 2015 si è posizionato quarto assoluto nel Campionato del Mondo WRC3.

In campo nazionale Andrea Crugnola si è aggiudicato il Titolo Campionato Italiano Rally su Asfalto per due anni consecutivi: nel 2018 navigato da Danilo Fappani e nel 2019 con Pietro Elia Ometto al suo fianco.

Chi è Pietro Ometto

Nato e residente a Bassano del Grappa (Vicenza), Pietro debutta come navigatore nel 2011, nell’ambito del Campionato Europeo Storico. Nel 2017 prende parte, per la prima volta, al Campionato Italiano Rally. Nel 2018 Pietro partecipa al Campionato Europeo Junior e poi nel 2019 diventa navigatore di Andrea Crugnola, con cui vince il Campionato Italiano Rally Asfalto.