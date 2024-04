DS Performance celebra la gara di Monaco con la DS E-TENSE FE23 “Grand Gala”

Il circuito di Monaco, famoso per il suo fascino e il glamour, accoglie il 27 aprile l’ottavo appuntamento della Stagione 10 dell’ABB FIA Formula E World Championship.

In questa occasione, DS Automobiles e il suo partner PENSKE AUTOSPORT presentano una versione speciale della loro vettura, la DS E-TENSE FE23 “Grand Gala”, che cattura l'essenza delle serate di gala del principato con una livrea esclusiva nera e oro.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, esprime grande entusiasmo per l'evento: “Monaco rappresenta senza dubbio l'appuntamento più importante dell'anno per noi, essendo la gara di casa. La DS E-TENSE FE23 Grand Gala è stata concepita per omaggiare il lusso e l'eleganza di Monaco, con una livrea che riflette le scintillanti serate monegasche. Siamo convinti che i tifosi apprezzeranno questo tributo.”

Il team DS PENSKE, attualmente quinto nella classifica costruttori, punta a riconquistare le posizioni di vertice. A bordo della DS E-TENSE FE23 “Grand Gala” ci saranno Jean-Eric Vergne, due volte campione del mondo di Formula E e vincitore dell’E-Prix di Monaco nel 2019, e Stoffel Vandoorne, campione del mondo 2022 e vincitore a Monaco nello stesso anno. La loro esperienza e il loro talento sono essenziali per le ambizioni del team in questa gara cruciale.

La competizione si svolgerà sul leggendario circuito monegasco, lungo 3,3 chilometri, che metterà alla prova le abilità dei ventidue piloti che competono nel campionato di vetture 100% elettriche. La DS E-TENSE FE23 “Grand Gala” è pronta a dimostrare le sue capacità in pista, unendo performance di alto livello e uno stile inconfondibile.

L'E-Prix di Monaco si preannuncia come uno degli eventi più emozionanti della stagione, con DS Performance pronta a fare la differenza nel cuore della Costa Azzurra.