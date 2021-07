FE, ePrix New York, la Jaguar di Bird domina Gara 2

Il weekend di New York non poteva chiudersi meglio per Sam Bird. Scattato dalla pole position il pilota Jaguar non ha mai lasciato la prima posizione e oltre a festeggiare la vittoria di tappa si è altresì preso la vetta della classifica generale.

Alle sue spalle, staccato di 4”167, Nick Cassidy. Il neozelandese della Virgin ha concluso sul podio un buon fine settimana precedendo il combattivo Antonio Felix da Costa su DS Techeetah. Seguono le Porsche di Pascal Wehrlein e André Lotterer e la Mahindra di Alexander Sims.

Settimo a 24”983 un Norman Nato decisamente più in giornata rispetto a sabato, quindi, la Virgin di Robin Frijns, la Mahindra di Alex Lynn e la BMW del vincitore di Gara 1 Maximilian Günther.

Fuori dalla zona punti la Dragon di Sergio Sette Camara, protagonista di diverse battaglie, poi la Mercedes di un incolore Stoffel Vandoorne e a 30”957 la Jaguar di Mitch Evans. Il kiwi, che avrebbe potuto garantire la top 3 se non una doppietta al marchio di Coventry, ha commesso un errore nelle battute finali della gara andando a baciare le barriere e vanificando gli sforzi. Un peccato di foga che lo ha lasciato parecchio sconsolato.

Quattordicesima l’Audi di Lucas Di Grassi , penalizzato di 10” per aver toccato e mandato in testacoda la Nissan e-Dams di Sébastien Buemi, una posizione più indietro. Sedicesima la BMW di Jake Dennis, in difficoltà dopo una toccata con la Venturi di Edoardo Mortara, a sua volta scivolato al 17° posto.

Diciottesima la Mercedes di Nyck de Vries, dunque la Nissan di Oliver Rowland, l’Audi di René Rast, la NIO di Tom Blomqvist, punito con un drive through per aver usato più potenza del dovuto e la Dragon di Joel Eriksson, pure lui sanzionato per il medesimo motivo dai commissari.

Da segnalare il ritiro nel corso del primo giro di Jean-Eric Vergne, già costretto al fondo griglia per un guasto al sensore dell’acceleratore della sua DS Techeetah durante le qualifiche.

Classifica ePrix di New York Gara 2:

1 Sam Bird Jaguar Racing

2 Nick Cassidy Virgin Racing +4”167

3 António Félix Da Costa Techeetah +4”840

4 Pascal Wehrlein Porsche Team +7.154

5 André Lotterer Porsche Team +7”762

6 Alexander Sims Mahindra Racing 16.286

7 Norman Nato Venturi +24”983

8 Robin Frijns Virgin Racing +25”084

9 Alex Lynn Mahindra Racing +25”405

10 Maximilian Gunther Andretti Autosport +26”009

11 Sergio Sette Camara Dragon Racing +26”341

12 Stoffel Vandoorne Mercedes +30”781

13 Mitch Evans Jaguar Racing +30”957

14 Lucas Di Grassi Audi Sport Team ABT +31”970

15 Sébastien Buemi DAMS +32”985

16 Jake Dennis Andretti Autosport +35”692

17 Edoardo Mortara Venturi +35”924

18 Nyck De Vries Mercedes +36”339

19 Oliver Rowland DAMS +51”384

20 René Rast Audi Sport Team ABT +59”694

21 Tom Blomqvist NIO Formula E Team +1'05”327

22 Joel Eriksson Dragon Racing +1'07”701

