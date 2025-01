Formula E, Maserati MSG Racing conquista punti a Città del Messico

Il circuito di Città del Messico ha regalato a Maserati MSG Racing il primo doppio piazzamento a punti della stagione 2025 di Formula E.

Dopo una sessione di qualifiche complicata, Stoffel Vandoorne e Jake Hughes hanno saputo riscattarsi in gara, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra.

La giornata è iniziata in salita per la squadra. La pioggia durante le prove libere ha complicato il lavoro sugli pneumatici, rendendo difficile mantenere la temperatura ottimale in qualifica. Stoffel Vandoorne ha dovuto affrontare un giro lanciato su una pista che si stava ancora asciugando, mentre Jake Hughes ha lottato per trovare il giusto ritmo.

Nonostante le difficoltà iniziali e le basse posizioni di partenza, il team Maserati MSG Racing ha elaborato una strategia perfetta per la gara. La chiave del successo è stata la gestione dell'energia e l'utilizzo intelligente dell'Attack Mode. Entrambi i piloti hanno subito guadagnato posizioni, portandosi al 12° e 13° posto già al termine del secondo giro.

Il primo colpo di scena è arrivato quando Jake Hughes è riuscito a evitare un incidente con Zane Maloney della Lola Yamaha, che ha urtato il lato della sua Maserati Tipo Folgore. Fortunatamente, il contatto non ha compromesso la sua gara.

Stoffel Vandoorne ha invece faticato a superare Nyck De Vries di Mahindra, rimanendo bloccato nel gruppo. Tuttavia, grazie a una gestione oculata dell'Attack Mode, ha recuperato terreno prezioso, portandosi nei punti. “Abbiamo fatto una gara molto forte. La giornata non era partita bene con le qualifiche, ma ci siamo ripresi e abbiamo mostrato un buon ritmo”, ha dichiarato Vandoorne al termine della gara.

Le Safety Car hanno giocato un ruolo decisivo nella corsa. La prima è uscita a meno di dieci giri dalla fine, a causa di un incidente tra i compagni di squadra Maloney e Di Grassi. Questo ha penalizzato Jake Hughes, che ha perso l’opportunità di sfruttare al massimo il suo Attack Mode.

Stoffel, invece, è stato più fortunato. Alla ripartenza, con ancora due minuti e mezzo di Attack Mode attivo, ha potuto spingere per consolidare la sua posizione nei punti. Hughes si trovava in P10 quando è uscita la seconda Safety Car, causata da un incidente di Mitch Evans della Jaguar. Nonostante la pressione dei rivali, Hughes è riuscito a mantenere la posizione, chiudendo la gara in P10.

Una penalità post-gara inflitta a Taylor Barnard della McLaren ha poi permesso a Hughes di guadagnare una posizione aggiuntiva, confermando il doppio piazzamento a punti per Maserati MSG Racing.

“Siamo molto contenti della gara. Abbiamo eseguito una buona strategia e abbiamo gestito bene l'energia”, ha commentato Hughes. “La macchina era ottima, e nonostante la sfortuna con le Safety Car, siamo riusciti a portare a casa punti preziosi”.

Anche il Team Principal, Cyril Blais, si è detto soddisfatto del risultato: “Siamo stati delusi dalle qualifiche, ma la prestazione in gara è stata ottima. Abbiamo mostrato un buon ritmo e una grande capacità di reazione. Ora sappiamo che partendo più avanti possiamo lottare per posizioni ancora migliori”.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse, ha evidenziato l'importanza di questo risultato per il brand: “Correre a Città del Messico è sempre speciale. Questo doppio piazzamento a punti è un segnale forte del nostro impegno in Formula E. Continueremo a lottare per risalire la griglia e mostrare il nostro DNA competitivo”.

Il prossimo appuntamento per Maserati MSG Racing sarà a Jeddah, dove il team cercherà di migliorare le prestazioni in qualifica e puntare a nuovi punti importanti per il campionato.