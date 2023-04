Formula E: Nick Cassidy vince la seconda gara di Berlino

Nick Cassidy, Envision Racing, ha vinto l’ottava tappa del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E

durante il SABIC Berlin E-Prix 2023, recuperando sette posizioni e conquistando il gradino più alto del podio dopo una gara molto combattuta.

Spettacolo e tecnica al Tempelhof Airport Circuit con ben 172 sorpassi. Nick Cassidy, partito ottavo, ha corso una gara spettacolare grazie a un’ottima gestione dell’energia che ancora una volta è stata cruciale per la vittoria. Il pilota di Envision Racing ha respinto gli attacchi di tutti gli avversari, compresi Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), che era a solo mezzo secondo di distacco quando hanno tagliato il traguardo. Il tedesco è invece partito sesto, ma ha concluso la gara in settima posizione.

Jean-Éric Vergne (DS PENSKE), dopo una prestazione poco costante nella quale non è riuscito a stare al passo della Jaguar e di Envision Racing, ha chiuso al terzo posto.

Un ottimo fine settimana anche per Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e il suo team. Il neozelandese, dopo la vittoria di ieri, ha recuperato una posizione rispetto a quella di partenza piazzandosi quarto. Nonostante il compagno di squadra Sam Bird, dopo un contatto, sia stato costretto al ritiro, i propulsori Jaguar hanno permesso di vincere tre gare consecutive ai piloti di Envision Racing e Jaguar TCS Racing.

Un giorno dopo aver conquistato il primo podio per il Tridente, Maximilian Günther ha recuperato ben 15 posizioni passando dalla ventunesima alla sesta. Il polesitter Robin Frijns ABT CUPRA ha faticato, a mantenere il ritmo ed è sceso in diciassettesima posizione, mentre il compagno di squadra Nico Müller ha ottenuto ha concluso al nono posto la sua gara di casa, conquistando così i primi punti stagionali per la squadra.

Wehrlein è ancora in testa alla classifica, ma con uno margine di soli quattro punti su Cassidy. Vergne è, invece, terzo. Anche il vantaggio della TAG Heuer Porsche nella classifica a squadre continua ad assottigliarsi, con Envision Racing, motorizzata Jaguar, a soli 15 punti di distanza, in seconda posizione.