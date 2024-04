Formula E, svela la rivoluzionaria monoposto GEN3 Evo

Nella scintillante cornice della Private Car Collection di S.A.S. il Principe Alberto II, la Formula E e la FIA hanno presentato la nuova monoposto completamente elettrica GEN3 Evo.

Questo modello ultramoderno debutterà nella Stagione 11 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, portando con sé una serie di aggiornamenti tecnologici che promettono di ridefinire le corse di Formula E.

Prestazioni incredibili e innovazioni tecniche

La GEN3 Evo rappresenta un vero e proprio salto generazionale nel panorama delle corse elettriche, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,82 secondi, rendendola il 30% più veloce rispetto a un'attuale monoposto di Formula 1. Questa prestazione straordinaria è supportata da una serie di miglioramenti tecnici che includono un telaio più robusto e aerodinamico, progettato per intensificare le gare ruota a ruota.

Innovazioni per l'aerodinamica e la sostenibilità

Oltre all'incredibile velocità, la GEN3 Evo si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità. Con pneumatici Hankook iON che utilizzano il 35% di materiali riciclati, questa monoposto non solo si sposta rapidamente, ma lo fa in modo responsabile. La frenata rigenerativa ottimizzata consente alle vetture di generare quasi il 50% dell'energia necessaria per una gara, stabilendo nuovi standard di efficienza energetica con un motore elettrico che supera il 90% di efficienza.

Trazione integrale e software avanzato

Un'altra novità è l'introduzione della trazione integrale (AWD) durante i momenti cruciali della gara come i duelli di qualificazione e l’Attack Mode. Questa funzione non solo migliora le prestazioni ma arricchisce anche la strategia di gara, aumentando l'intensità delle competizioni. Gli aggiornamenti del software hanno ulteriormente migliorato le capacità di gara della vettura, confermando la GEN3 Evo come la monoposto di Formula E più veloce mai realizzata.

Dichiarazioni dei leader del settore

Jeff Dodds, amministratore delegato di Formula E, ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo modello: "La GEN3 Evo segna un capitolo fondamentale nell'evoluzione della Formula E, mostrando la nostra dedizione all'innovazione e alle alte prestazioni ottenute in modo sostenibile. Questa monoposto, presentata a Monaco, è destinata a rafforzare l’immagine del Campionato."

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha aggiunto: "La FIA e la Formula E hanno collaborato strettamente per sviluppare la GEN3 Evo, una vettura che sposta ancora più in alto i confini delle corse elettriche. Questo progetto evidenzia il nostro impegno comune nel promuovere uno sport motoristico sostenibile e al tempo stesso altamente competitivo."

Con il suo debutto previsto per la prossima stagione, la GEN3 Evo è pronta a impressionare gli appassionati di corse di tutto il mondo, promettendo di portare l'azione della Formula E a livelli mai visti prima.