Helbiz sbarca in California

Helbiz, ha annunciato oggi il suo arrivo ufficiale in California, con una flotta di monopattini elettrici sicuri e innovativi nella contea di Santa Barbara.

Helbiz avvierà iniziative in tutta la città per promuovere l’utilizzo responsabile dei mezzi. Ciò includerà numerosi eventi sulla sicurezza, oltre all’opportunità di avvicinarsi all’azienda, che fornirà percorsi di carriera in un settore, come quello della micromobilità, in forte crescita. Inoltre, saranno disponibili corse scontate per i cittadini a basso reddito, attraverso un programma dedicato.

Come per qualsiasi città in cui opera, Helbiz aprirà una sede locale e un magazzino per seguire le operazioni sul territorio, impiegando un team di collaboratori della città, assunti direttamente, per garantire che i mezzi siano sempre carichi, sanificati e correttamente mantenuti.

"Siamo entusiasti di portare i nostri monopattini elettrici in California, con il lancio nella contea di Santa Barbara. Si tratta di mezzi sicuri, sostenibili, affidabili e convenienti", ha dichiarato Gian Luca Spriano, Responsabile in USA del Business Development di Helbiz. "Le nostre offerte di micromobilità agevoleranno residenti e turisti, per garantire che le esigenze del primo e dell'ultimo miglio siano sempre soddisfatte in modo sicuro".