Il Team Toyota Gazoo Racing vince la coppa del mondo Fia Rally Cross-Coutry

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel del TOYOTA GAZOO RACING hanno conquistato la vittoria nel round finale della Coppa del Mondo FIA 2021 per i Cross-Country Rallies, l'Hail International Rally.

La vittoria ha dato loro i punti necessari per assicurarsi la Coppa del Mondo, portando Nasser a un totale di cinque titoli in carriera, con Mathieu che ha conquistato il suo quarto complessivo.

Sia Nasser che Mathieu sono ora tre volte campioni mondiali con Toyota, con la vittoria di quest'anno che arriva come parte del team TOYOTA GAZOO Racing. L'equipaggio ha vinto quattro dei sei round che compongono la Coppa del Mondo 2021, scegliendo di saltare due round a causa di altri impegni. Hanno concluso il loro campionato in grande stile, vincendo la tappa conclusiva dell'Hail International Rally con un vantaggio di 1 minuto e 15 secondi.

La tappa finale si è estesa per 148 km, con collegamenti di 56 km e 132 km prima e dopo la sezione cronometrata. Mentre le tre tappe precedenti si sono svolte principalmente in aree sabbiose, la tappa conclusiva dell'Hail International Rally ha visto gli equipaggi affrontare piste di ghiaia rocciosa. Il loro margine di vittoria dopo quattro tappe è stato di 21 minuti e 51 secondi e hanno guidato il rally dall'inizio alla fine, vincendo tre delle quattro tappe.

Nasser e Mathieu non hanno segnalato problemi tecnici della loro Toyota Hilux durante il rally, guidando per l'ultima volta questa versione della vettura. Saliranno dunque a bordo della nuova generazione di Toyota GR DKR Hilux T1+ nel Rally Dakar per affrontare il campionato FIA World Rally-Raid 2022.

Il team ora sposterà tutta l'attenzione sul prossimo Rally Dakar, che si svolgerà all'inizio del nuovo anno. Nasser e Mathieu si sono classificati secondi sia nel 2020 che nel 2021, dopo aver vinto con TOYOTA GAZOO Racing nel 2019. La nuova vettura promette una gara mozzafiato in Arabia Saudita

Glyn Hall, Team Principal: “Nasser e Mathieu hanno fatto un lavoro perfetto quest'anno. Hanno vinto tutte le gare di Coppa del Mondo a cui hanno partecipato e hanno concluso l'anno in bellezza vincendo di nuovo a Hail. Siamo inoltre lieti che l'Hilux abbia funzionato senza problemi per l'intero anno, dimostrando ancora una volta quanto sia robusta e affidabile la nostra vettura. Che grande risultato per Nasser, Mathieu e tutta la squadra”.

Nasser Al-Attiyah: “E' stata una buona ultima tappa e completamente diversa dalle prime tre. Era tutta ghiaia attraverso le montagne. È stato fantastico e siamo ovviamente molto contenti del risultato. Sono così felice di vincere questa gara e di vincere il titolo di Coppa del Mondo. È stata una grande vittoria. Questa è stata l'ultima volta per me in questa macchina. Il prossimo passo sarà il T1+ a Dakar!”