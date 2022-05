L’ADAC Opel Rally Junior Team e la Opel Corsa Rally4 punatno alla vittoria

L’ADAC Opel Rally Junior Team torna al Junior European Rally Championship (JERC) nel 2022 con dei ricordi meravigliosi.

Filosofia e obiettivi restano invariati, ma tutto il resto è nuovo. Invece della Opel ADAM R2, a partecipare alle diverse prove rally sarà la Opel Corsa Rally4. Con Emil Bergkvist (Svezia), Marijan Griebel (Germania), Chris Ingram (Inghilterra) e Mārtiņš Sesks (Lettonia), quattro dei migliori talenti del progetto di promozione di Opel/ADAC hanno conquistato il titolo di Campione Europeo Rally Junior tra il 2015 e il 2018. Ripetere quei risultati è l’obiettivo del team, in occasione del ritorno nel campionato rally più per esordienti difficile d’Europa.

Jörg Schrott, Opel Motorsport Director: “La voglia di vincere che ci ha portato quattro titoli ERC di fila ci dà ancora la carica. Ma sappiamo che il livello del JERC è altissimo. Per combattere per il titolo bisogna dare sempre il 100 per cento e commettere il minor numero possibile di errori. Questo dev’essere il nostro obiettivo”.

Omologata nel 2021 per le attività sportive dei clienti, la Opel Corsa Rally4 è un simbolo di efficienza e dinamica, come ha già dimostrato in diversi campionati nazionali. Il motore turbo 1.2 litri tre cilindri genera ben 156 kW (212 CV) e una coppia massima di 290 Newton metri. La vettura sarà gestita dalla scuderia della leggenda austriaca del rally Manfred Stohl.

Anche l’equipaggio della Opel Corsa Rally4 è uno dei più talentuosi della disciplina. Nella scorsa stagione il francese Laurent Pellier è stato il dominatore della nuova ADAC Opel e-Rally Cup, nel corso della quale si è agevolmente laureato campione della prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo. La promozione del 27enne di Bonneville nei pressi di Ginevra all’ADAC Opel Rally Junior Team rappresenta la continuazione diretta del progetto di promozione dei talenti di Opel e ADAC. Il secondo posto sulla Opel Corsa Rally4 sarà occupato dalla copilota Marine Pelamourques (24), che lo scorso ha guidato Pellier al titolo di campione a bordo della Opel Corsa-e Rally.

Anche quest’anno il programma del JERC 2022 prevede sei gare – tre sull’asfalto e tre sullo sterrato. La stazione inizia il 13-14 maggio a Gran Canaria. Dopo altri quattro eventi in Polonia, Lettonia, Italia e in Repubblica Ceca, la gara finale si dovrebbe disputare a Cipro, con un impegnativo rally sullo sterrato.

Laurent Pellier non sta più nella pelle: “Non vedo l’ora di iniziare la mia stagione nel JERC. I sei rally sono tra i più impegnativi in Europa e la prima gara a Gran Canaria è una delle mie preferite. La concorrenza nel JERC è incredibilmente agguerrita, ma all’interno dell’Opel ADAC Rally Junior Team, con la mia copilota Marine e la Opel Corsa Rally4, mi sento davvero pronto. Marine e io faremo tutto il possibile per contribuire al successo della stagione!”

Calendario del JERC 2022

13/14.05 Rally Islas Canarias, Gran Canaria (asfalto) Spagna 11/12.06 Rally Poland, Mikolajki (sterrato) Polonia 02/03.07 Rally Liepāja, Liepāja (sterrato) Lettonia 23/24.07 Rally di Roma Capitale, Fiuggi (asfalto) Italia 27/28.08 Barum Czech Rally Zlín, Zlín (asfalto) Repubblica Ceca 25/26.09 Rally Cipro*, Nicosia (sterrato) Cipro

* Da confermare.