La 1000 Miglia a Torino: arrivo spettacolare in Piazza San Carlo

Dopo aver lasciato la provincia di Brescia, le auto della 1000 Miglia hanno raggiunto Bergamo, dove presso l’Accademia della Guardia di Finanza si sono svolte le prove cronometrate valide per il Trofeo dedicato al duecentocinquantesimo anniversario della Forza Militare.

All’uscita da Bergamo, le prime auto storiche hanno visto schiarirsi il cielo, con qualche spiraglio di sole a illuminare il percorso. Dopo 100 chilometri, il convoglio è arrivato nel centro storico di Novara per il controllo timbro nei pressi del Teatro Coccia, seguito dal Controllo Orario in Piazzale Edmondo Mornese, accanto allo Stadio Silvio Piola. Gli equipaggi hanno poi attraversato la pianura novarese, affrontando un blocco di 8 Prove Cronometrate a Casalino, tra Novara e Vercelli.

La classifica parziale vede in testa l’equipaggio composto da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli. Seguono due Alfa Romeo 6C: quella del 1931 di Tonconogy e Ruffini e quella del 1929 di Aliverti e Valente. In quarta posizione la coppia Fontanella-Covelli.

A Vercelli, dopo il controllo timbro in Piazza Cavour e una sfilata davanti alla Basilica di Sant’Andrea, le Ferrari del Tribute si preparano a tagliare il primo traguardo di tappa a Torino. Le auto storiche arriveranno al Controllo Orario della città sabauda intorno alle 20:00. Dopo le attività di gara a Settimo Torinese, le auto saranno scortate dalla Polizia Locale fino al centro di Torino, attraversando i Giardini Reali. I gioielli prodotti tra il 1927 e il 1957 sfileranno davanti a Palazzo Madama e al Palazzo Reale in Piazza Castello, per poi proseguire in via Roma fino a Piazza San Carlo, dove saranno presentati al pubblico. La serata sarà resa ancora più speciale dall’illuminazione della Mole Antonelliana con la Freccia Rossa.