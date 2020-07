La Citroën C3 R5 di Crugnola si aggiudica il Rally del Casentino

La partecipazione al Rally del Casentino - nata per togliere la ruggine invernale e per allenarsi in vista del Rally di Roma Capitale, prima tappa del CIR 2020 - ha fornito spunti positivi al team di Fabrizio e Michele Fabbri. Infatti, Andrea Crugnola e la sua Citroën C3 R5 hanno vinto sei delle sette speciali disputate, prendendo la testa della gara fino dalla prima prova cronometrata.

Undicesimo posto finale per la seconda C3 R5 di Antonio Rusce - Sauro Farnocchia.

Andrea Crugnola: “Sia io sia Pietro siamo contentissimi di questa gara, abbiamo avuto un buon feeling con la nostra Citroën C3 R5. Abbiamo fatto un po’ di apprendistato, provando alcune soluzioni tecniche in accordo con la squadra. Alcune più azzeccate, altre meno... ma è una gara che ci serviva per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Rally di Roma Capitale. Ci siamo trovati a nostro agio con le nostre Pirelli, che hanno dato risposte positive con queste temperature. È stato un ritorno alle gare un po’ strano, l’assenza del pubblico - che è l’anima dei rally – si è sicuramente sentita. Però era importante ripartire ed era importante farlo con il piede giusto, per questo siamo super soddisfatti”.

Classifica finale Rally Casentino 2020

1.Crugnola (Citroën C3); 2.De Tommaso (Skoda Fabia) +21.1; 3.Andolfi (Skoda Fabia) +40.4; 4.Avbelj (Skoda Fabia)

+44.9; 5.Porro (Ford Fiesta WRC) +1:15.1; 6.Rovatti (Skoda Fabia) +1:16.8; 7.Razzini (VW Polo) +1:37.5; 8.Signor (VW Polo) +1:48.2; 9.Dal Ponte (Skoda Fabia) +1:49.4; 10.Cresci (VW Polo) +2:04.9; 11.Rusce (Citroën C3) +2:09.4