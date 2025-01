Lamborghini SC63: il debutto ufficiale alla 24 Ore di Daytona

Lamborghini Squadra Corse segna una nuova pietra miliare nella sua storia sportiva, presentando la SC63 come protagonista nella classe GTP dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L'attesissimo debutto avverrà in occasione della 24 Ore di Daytona, appuntamento inaugurale della stagione, che vedrà il prototipo di Sant'Agata Bolognese sfidare i più grandi nomi dell'endurance mondiale.

Dopo un 2024 che ha visto la SC63 competere nel FIA World Endurance Championship e in alcune tappe IMSA, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il prototipo italiano. Il focus è chiaro: conquistare la Michelin Endurance Cup, il cuore pulsante della serie nordamericana.

Per la leggendaria gara di Daytona, Lamborghini Squadra Corse schiera un team di piloti di altissimo livello: Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kvyat ed Edoardo Mortara. Bortolotti e Kvyat, già attivi nel programma FIA WEC, saranno affiancati da Grosjean, reduce da una serie di prestazioni eccezionali nel 2024, tra cui spicca la leadership alla "Battle on the Bricks" di Indianapolis. Completa il quartetto Mortara, che apporterà la sua esperienza nelle competizioni GT3.

La presenza di Lamborghini non si limita alla classe GTP. Nella categoria GTD Pro, il team canadese Pfaff Motorsports, con il supporto ufficiale di Squadra Corse, schiererà la Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, piloti ufficiali Lamborghini, saranno affiancati da Jordan Pepper a Daytona e da James Hinchcliffe per le gare della Michelin Endurance Cup.

Anche nella categoria GTD, la Casa di Sant'Agata Bolognese si prepara a lasciare il segno. Wayne Taylor Racing punta su Danny Formal e Trent Hindman per un'altra stagione completa, supportati da Graham Doyle e Kyle Marcelli nei principali appuntamenti endurance. Al contempo, Forte Racing schiererà una formazione competitiva con Misha Goikhberg e Mario Farnbacher, affiancati da Franck Perera e Parker Kligerman a Daytona.

Lamborghini ha già dimostrato il proprio valore alla 24 Ore di Daytona, con tre vittorie consecutive tra il 2018 e il 2020. Questa esperienza e il talento dei suoi piloti saranno fondamentali per affrontare una griglia sempre più competitiva.

Il weekend è già iniziato con i test prestagionali della Roar Before The 24, dove la SC63 ha dimostrato il proprio potenziale piazzandosi tra le prime cinque in due delle sette sessioni disputate. Nonostante il maltempo abbia interrotto le attività domenicali, il team è pronto a scendere in pista giovedì per le prime prove libere e le qualifiche.

La 24 Ore di Daytona prenderà il via sabato pomeriggio, promettendo spettacolo ed emozioni per gli appassionati di motorsport. Lamborghini Squadra Corse è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi, con il chiaro obiettivo di lasciare il segno nella storia dell'endurance mondiale.