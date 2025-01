Lewis Hamilton in rosso: primo giorno da pilota della Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton ha ufficialmente iniziato il suo viaggio con la Scuderia Ferrari HP. Questa mattina, il sette volte campione del mondo di Formula 1 è arrivato nel cuore pulsante della leggenda Ferrari:

il quartier generale di Maranello. Una giornata storica non solo per Hamilton, ma per tutti gli appassionati della Rossa, che ora vedono uno dei piloti più vincenti di sempre vestire il celebre colore.

Ad accoglierlo c'erano Fred Vasseur, Team Principal della Scuderia, e Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. La cerimonia informale si è svolta nella piazzetta della pista di Fiorano, dedicata a un altro sette volte campione del mondo, Michael Schumacher. Come a sottolineare il legame tra passato e presente, una Ferrari F40, la supercar preferita da Hamilton, faceva da cornice a questo momento iconico.

Un’immersione nella storia Ferrari



Dopo le foto di rito, Hamilton ha avuto l’opportunità di visitare alcuni luoghi simbolo di Maranello, inclusa la casa di Fiorano e lo storico ufficio di Enzo Ferrari, dove il fondatore osservava il lavoro della sua squadra. Successivamente, il campione britannico si è immerso nella realtà della Scuderia: incontri con il management, tra cui Piero Ferrari, e una visita approfondita ai vari reparti tecnici.

La giornata è stata ricca di emozioni, ma anche di lavoro intenso. Un’agenda fitta lo attende anche domani, con riunioni tecniche e briefing per prepararsi a una stagione che si preannuncia entusiasmante e piena di sfide.

Le prime parole di Lewis Hamilton in Rosso



Hamilton non ha nascosto la sua emozione per questo nuovo capitolo della sua carriera: «Ci sono giorni che sai ricorderai per sempre. Oggi, il mio primo da pilota della Scuderia Ferrari HP, è certamente uno di quelli. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto il sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice oggi che questo sogno si realizza.»

Il pilota britannico ha poi voluto ringraziare il Presidente John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e tutto il team per la fiducia riposta in lui, promettendo di impegnarsi al massimo per onorare il nome Ferrari e i suoi tifosi.

Un capitolo tutto da scrivere



Con l’arrivo di Lewis Hamilton, la Scuderia Ferrari inaugura una nuova era. L’obiettivo è chiaro: riportare il Cavallino Rampante ai vertici della Formula 1. Per Hamilton, invece, è l’inizio di un’avventura che unisce il suo talento a una storia leggendaria.

Ora non resta che aspettare l’inizio della stagione per scoprire quali pagine indimenticabili questo connubio scriverà nel libro della Formula 1.