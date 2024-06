Michelotto trionfa nel Lamborghini Super Trofeo Europa a Le Mans

Il circuito di Le Mans ha fatto da palcoscenico per un'importante pagina di storia del Lamborghini Super Trofeo Europa.

La competizione monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese è giunta a metà stagione con il terzo dei sei appuntamenti in programma. In una settimana già ricca di eventi grazie alla 24 Ore di Le Mans, il tracciato de la Sarthe ha visto Mattia Michelotto imporsi nella sua prima apparizione, regalando al team VSR la vittoria nella 200ª gara del campionato.

Problemi con le Gomme e Cancellazione della Seconda Gara

Il week-end, tuttavia, non è stato privo di difficoltà. Lamborghini Squadra Corse ha deciso di cancellare la seconda gara del sabato a causa di problemi di sicurezza legati alle gomme fornite da Hankook. Nonostante gli sforzi, non è stata trovata una soluzione soddisfacente per garantire condizioni di gara sicure, portando alla necessità di annullare la competizione.

Vittorie in Pro-Am e Am

Nella gara disputata, il team Pegasus Racing ha celebrato la sua prima vittoria nella classe Pro-Am grazie all'ottima prestazione di Anthony Nahra e Dimitri Enjalbert. Quest'ultimo ha dominato già dalle qualifiche, confermandosi il più veloce nella sua classe. Anche Marco Gersager della GM Motorsport ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe Am, approfittando dell'assenza dei leader del campionato Davide Roda e Pietro Perolini del team Oregon, con Roda coinvolto in un incidente durante le prove libere del mercoledì.

Michelotto Brilla nella Classe Pro

Le qualifiche hanno visto Amaury Bonduel confermarsi il più veloce, ottenendo la sesta pole position consecutiva. In gara 1, Bonduel ha mantenuto il comando fino a un problema con la gomma posteriore sinistra, che lo ha costretto al ritiro. Questo imprevisto ha aperto la strada a Mattia Michelotto, che, grazie a una gestione impeccabile della gara e delle soste ai box, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale. Michelotto ha preceduto Oliver Söderström e Largim Ali, che ora guidano la classifica con un vantaggio di 1,5 punti su Bonduel. Il podio è stato completato dall'equipaggio francese del team Schumacher CLRT, Simon Gachet e Simon Tirman.

Successo per Enjalbert e Nahra nella Pro-Am

La classe Pro-Am ha visto una gara lineare con Dimitri Enjalbert che ha mantenuto la testa dalla pole position fino al cambio con Anthony Nahra. Quest'ultimo ha mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi, regalando al team Pegasus Racing una vittoria memorabile. Andrea Frassineti e Ignazio Zanon del team VSR hanno ottenuto la seconda posizione, seguiti dall'equipaggio del team Boutsen VDS formato da Roee Meyuhas e Renaud Kuppens.

Prima Vittoria di Gersager nella Classe Am

Marco Gersager ha dominato la classe Am, recuperando dieci posizioni e chiudendo vicino alla top-10 assoluta. Il danese ha preceduto Piergiacomo Randazzo e Stéphane Tribaudini del team VSR, che ora guidano la classifica con un vantaggio di 8,5 punti su Nigel Bailly della ART-Line.

Biglieri e Matić al Top nella Lamborghini Cup

Nella Lamborghini Cup, Paolo Biglieri e Petar Matić del team ASR hanno ottenuto la loro seconda vittoria consecutiva, scalando la classifica fino alla leadership. Karim Ojjeh, autore delle pole position, è stato costretto al ritiro a tre giri dalla fine, mentre Shota Abkhazava ha visto la sua gara terminare prematuramente dopo solo tre giri. Biglieri e Matić hanno approfittato delle disavventure altrui per consolidare il loro primato, seguiti in classifica da Holger Harmsen e dall'equipaggio del Brutal Fish Racing Team, Charlie Martin e Jason Keats.

Prossimo Appuntamento al Nürburgring

Il Lamborghini Super Trofeo Europa tornerà in pista il 27 e 28 luglio al Nürburgring, dove si disputerà in concomitanza con il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. La tappa tedesca rappresenterà un'altra opportunità per i piloti di mettere alla prova le loro abilità su un circuito storico e impegnativo, continuando la battaglia per il titolo nelle rispettive classi.

In conclusione, il week-end di Le Mans ha offerto spettacolo e colpi di scena, con Mattia Michelotto e gli altri protagonisti del Lamborghini Super Trofeo Europa pronti a continuare la loro corsa verso il successo nelle prossime gare della stagione.