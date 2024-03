Motori accesi per il 47° Rally Il Ciocco

Il panorama del rallismo italiano si prepara a vivere uno degli eventi più attesi della stagione: il 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma il 15 e 16 marzo.

Questa competizione, che segna l'avvio del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco, promette scintille grazie alla presenza di un parterre di piloti di prim'ordine, pronti a sfidarsi su uno dei tracciati più amati e tecnici d'Italia.

Andrea Crugnola, campione in carica, è pronto a difendere il titolo alla guida della sua Citroen C3 Rally2. L'esperto pilota, che ha già conquistato tre volte il campionato italiano e altrettante volte la vittoria al Ciocco, si troverà di fronte una sfida ardua, con avversari di calibro pronti a contendere il podio.

Tra questi, spicca l'atteso debutto della Toyota GR Yaris Rally2, affidata a Giandomenico "Giando" Basso, che torna in gara dopo aver già dimostrato il suo valore nei campionati europei e italiani. La nuova vettura di Toyota Gazoo Racing Italy è uno dei principali focus di interesse, promettendo prestazioni di alto livello.

Paolo Andreucci, vero e proprio simbolo del rally italiano e più volte vincitore sulle strade del Ciocco, torna in competizione con l'intento di lasciare il segno, alla guida della sua Citroen C3 Rally2. La sua conoscenza del territorio e l'esperienza accumulata negli anni lo rendono un candidato insidioso per tutti i concorrenti.

Il confronto non si limita alla categoria regina, ma si estende anche alla competizione tra le Due Ruote Motrici, dove la Peugeot 208 Rally4 si conferma protagonista. Gianandrea Pisani, campione italiano 2RM in carica, si ritrova a difendere il titolo da un nutrito gruppo di sfidanti decisi a insidiare il suo primato.

Il Rally Il Ciocco è anche occasione per vedere all'opera i giovani talenti del Trofeo Suzuki, che quest'anno entra nella sua 17° edizione, confermando il suo ruolo di vivaio per le nuove promesse del rallismo italiano.

L'edizione di quest'anno introduce alcune novità, tra cui la Qualifying Stage, una fase di qualificazione che permetterà ai piloti prioritari e iscritti con vetture di classe Rally2/R5 di stabilire l'ordine di partenza del rally, aggiungendo un ulteriore elemento di strategia alla competizione.

Il 47° Rally Il Ciocco si conferma così un evento imperdibile per gli appassionati di motori, capace di unire la tradizione rallistica italiana a un costante rinnovamento, sia in termini di partecipanti che di format. La sfida è aperta, e l'attesa cresce per scoprire chi riuscirà a conquistare il podio in questa edizione che promette già di entrare nella storia del rallismo tricolore.