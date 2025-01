Nissan Formula E Team cerca il riscatto a Città del Messico

Dopo l'apertura di stagione a San Paolo, il Nissan Formula E Team si prepara a tornare in pista per il secondo round del Campionato Mondiale ABB di Formula E 2024/25.

Il prossimo appuntamento è fissato per questo fine settimana a Città del Messico, dove Oliver Rowland e Norman Nato sono pronti a sfidare uno dei tracciati più impegnativi della stagione.

Il team ha dimostrato grande ritmo in Brasile, ma ora l'obiettivo è uno solo: trasformare le buone prestazioni in risultati concreti. La pista messicana, situata a 2.250 metri sul livello del mare, rappresenta un banco di prova unico, dove l'altitudine e la gestione dell'energia possono fare la differenza.

Un legame profondo tra Nissan e il Messico

Nissan non è solo in pista per gareggiare: il legame con il Messico è profondo e radicato. L'azienda opera nel Paese da oltre 60 anni, con il primo impianto di produzione aperto nel 1966. Da allora, più di 14 milioni di veicoli e oltre 15 milioni di motori sono stati prodotti in Messico, destinati sia al mercato locale che all'export. Nel 2023, Nissan ha raggiunto una quota di mercato del 17,7%, consolidandosi come il marchio più venduto nel Paese.

Un circuito iconico e un pubblico appassionato

L'Autódromo Hermanos Rodríguez è uno dei circuiti più amati dai fan della Formula E. Le insidiose curve 13-18 e il lungo rettilineo finale rappresentano una sfida tecnica e uno spettacolo unico per gli appassionati. L'atmosfera vibrante e il calore del pubblico messicano rendono ogni gara un evento memorabile.

Tommaso Volpe, General Manager di Nissan Formula E e Managing Director del team, ha dichiarato: “La squadra è pronta a riscattarsi dopo la gara in Brasile. Il Messico è un mercato strategico per Nissan, e vogliamo portare a casa punti importanti. La nuova trazione integrale sarà fondamentale su questo tracciato, e siamo fiduciosi di poter fare bene.”

Le dichiarazioni dei piloti

Oliver Rowland, che ha già dimostrato grande velocità in Brasile, è entusiasta di tornare a correre in Messico: “Non vedo l'ora di scendere in pista. Abbiamo il potenziale per fare bene, dobbiamo solo trovare il giusto set-up e massimizzare la gestione dell'energia. Il nostro obiettivo è qualificarci bene e puntare in alto.”

Norman Nato, suo compagno di squadra, ha aggiunto: “Correre in Messico è sempre speciale. Il pubblico è caloroso e ci sostiene in modo incredibile. Dopo il Brasile, abbiamo lavorato sodo per migliorare e siamo pronti a dare il massimo.”

Anche Sérgio Sette Câmara, pilota di riserva e al simulatore, ha condiviso le sue aspettative: “Il circuito messicano è unico, con curve lunghe e veloci come la famosa Peraltada. Con le nuove vetture GEN3 Evo, sarà entusiasmante vedere il gruppo sfrecciare sul rettilineo dei box. L'altitudine sarà una sfida, ma siamo preparati.”

Programma del weekend

Le attività in pista inizieranno venerdì alle 17:00 ora locale (UTC-6), con le qualifiche previste sabato mattina alle 09:40. La gara prenderà il via alle 14:00, promettendo uno spettacolo adrenalinico per i fan della Formula E.