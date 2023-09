Nissan Formula E Team, scalda i motori per la 10 stagione

Nissan Formula E Team scalda i motori in vista della Stagione 10 e si prepara a lasciare la storica sede di Le Mans per trasferirsi in una nuova sede all’avanguardia nei pressi di Parigi.

Una scelta che proietta il Team Nissan nel futuro e rinnova l’impegno della Casa giapponese nella competizione a zero emissioni più importante al mondo.

La nuova sede, infatti, ha caratteristiche in linea con le ambizioni Nissan di potenziare le capacità e migliorare le prestazioni del proprio Team per la nuova Stagione del campionato, il secondo di Gen3. La Formula E è anche una piattaforma di sviluppo di tecnologie di elettrificazione per l’intera gamma Nissan, denominata “dalla pista alla strada - dalla strada alla pista”, che permette lo scambio di conoscenze ed esperienze tra il mondo del Motorsport elettrico e quello delle vetture di serie. Nei cinque anni di esperienza nel Campionato, Nissan ha così potuto ampliare e integrare gli sforzi di ricerca per una rapida diffusione della mobilità sostenibile.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha affermato: "Siamo riusciti a chiudere in bellezza la Stagione 9, grazie alle modifiche introdotte nel corso del Campionato, che hanno permesso di migliorare le nostre prestazioni. Sappiamo che raggiungere la vetta della classifica è impegnativo, ma è il nostro obiettivo per l'era Gen3. Nella Stagione 10 puntiamo a fare passi avanti ed essere sempre più competitivi. Siamo impazienti di trasferisci nella nuova sede e prepararci al meglio per il Campionato 2023/2024, a partire dai test pre-stagionali di ottobre".

La stagione che sta per iniziare si preannuncia decisiva per il Nissan Formula E Team forte degli 85 anni di storia Nissan nel Motorsport e di oltre dieci anni di esperienza nella mobilità elettrica.

Inoltre, quest’anno la Formula E arriverà per la prima volta in Giappone, con il Tokyo E-Prix del 30 marzo 2024. Quale unico costruttore giapponese a gareggiare nella serie, Nissan è orgogliosa di poter mostrare le potenzialità della mobilità elettrica proprio nel cuore della capitale nipponica.

Guillaume Cartier, Chairperson, Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe and Oceania) and Board Member of Nissan Formula E Team, ha commentato: "Dopo cinque anni consecutivi di presenza in questo sport, la Formula E rappresenta il più lungo impegno internazionale di Nissan negli sport motoristici al di fuori del Giappone. Questo importante traguardo è frutto delle capacità e del duro lavoro del Team e dimostra il crescente successo riscosso dalla serie”.

Per salutare la sede storica del Team, Nissan ospiterà a Le Mans il primo evento della Stagione 10, dove sarà possibile scoprire i retroscena di gara in termini di abilità, esperienze e talenti messi in gioco per rendere straordinario questo sport.

Saranno presenti i piloti Nissan Sacha Fenestraz e Oliver Rowland (che torna dopo una parentesi di due anni), per mostrare la preparazione dei piloti, il design della livrea e molto altro.