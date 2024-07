Oliver Oakes Nominato Nuovo Team Principal di BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine F1 Team ha annunciato con entusiasmo la nomina di Oliver Oakes come nuovo Team Principal.

Il britannico, trentaseienne, assumerà l'incarico dopo la pausa estiva e riporterà direttamente a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Con questa mossa, BWT Alpine F1 Team mira a un futuro di successo e crescita.

Oliver Oakes, nato nel 1988, diventerà il secondo Team Principal più giovane nella storia della Formula 1, portando con sé un bagaglio di esperienza e successi accumulati nel mondo del motorsport. Fondatore di Hitech Grand Prix nel 2015, Oliver ha saputo trasformare la squadra in un punto di riferimento nelle competizioni monoposto sia a livello nazionale che internazionale. La sua carriera è iniziata con un trionfo nel karting, dove ha vinto il campionato mondiale nel 2005, dimostrando fin da subito il suo talento naturale e la sua dedizione.

Luca de Meo ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Oliver: «È un vero piacere dare il benvenuto a Oli e vederlo diventare uno dei più giovani team principal nella storia di questo sport. Questo team si sta formando per i successi futuri, come testimonia la nomina di Oli in questa posizione. Non vediamo l’ora di cogliere il suo entusiasmo, energia e passione per le gare per trasmettere questo spirito a tutta la squadra.»

Anche Flavio Briatore, noto dirigente sportivo e consulente per BWT Alpine F1 Team, ha manifestato la sua approvazione: «Sono contento che siamo riusciti a includere Oli Oakes nel nostro progetto di F1. Oli ha un enorme talento e vanta un solido track record a livello di leadership e successi nel motorsport. La sua nomina in questa posizione è un ottimo esempio della nostra forza e fiducia nel team e nei giovani talenti. Sono felice di lavorare a stretto contatto con lui per perseguire l’obiettivo comune di salire in classifica e vincere le gare.»

Oliver Oakes, riconoscente per questa opportunità, ha dichiarato: «Sono molto grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per avermi dato l’opportunità di riportare BWT Alpine F1 Team sulla strada della competitività. Il team è composto da persone di talento e può contare su ottime risorse. Sono convinto che, insieme, potremo fare tantissimo nel resto della stagione e più a lungo termine. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro dopo la pausa estiva.»

La nomina di Oakes segna un capitolo importante per BWT Alpine F1 Team, che mira a ritrovare competitività e a raggiungere nuovi traguardi. Con una solida esperienza alle spalle e una forte passione per le corse, Oliver Oakes è pronto a portare la sua energia e la sua visione innovativa al team.

Il percorso di Oakes nel motorsport è stato caratterizzato da una serie di successi. La sua capacità di instillare una cultura della vittoria e di promuovere le carriere dei piloti emergenti è stata fondamentale per il successo di Hitech Grand Prix. Il team ha ottenuto vittorie in tutti i campionati a cui ha partecipato, dimostrando la capacità di Oliver di guidare con efficacia e visione strategica.

Con la sua nomina, BWT Alpine F1 Team si posiziona per un futuro luminoso. L'entusiasmo e la determinazione di Oliver Oakes saranno elementi chiave per guidare il team verso nuovi successi. La sua giovane età, unita a una vasta esperienza, rappresenta un mix ideale per portare innovazione e determinazione in un ambiente altamente competitivo come quello della Formula 1.

Luca de Meo e Flavio Briatore sono fiduciosi che sotto la guida di Oakes, BWT Alpine F1 Team potrà aspirare a risultati importanti. L'obiettivo è chiaro: scalare la classifica e ottenere vittorie significative, consolidando la posizione del team nel panorama della Formula 1.

Mentre l'attesa cresce per il ritorno di Oliver Oakes dopo la pausa estiva, il team e i tifosi di BWT Alpine F1 Team guardano con speranza e ottimismo al futuro. La nomina di Oakes rappresenta non solo un cambiamento di leadership, ma anche un rinnovato impegno per l'eccellenza e la competitività.

In sintesi, l'arrivo di Oliver Oakes come Team Principal di BWT Alpine F1 Team segna l'inizio di una nuova era per il team. Con la sua esperienza, la sua passione e la sua determinazione, Oakes è pronto a guidare la squadra verso nuovi successi, trasformando le sfide in opportunità e portando il team a nuove vette nel mondo della Formula 1.