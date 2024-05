PEUGEOT 9X8,pronta perla sei ore di Spa-Francorchamps

Il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a sfruttare l'opportunità di rifarsi dopo i primi punti conquistati a Imola, puntando ad una prestazione di rilievo nella 6 Ore di Spa-Francorchamps.

Questa gara rappresenta un banco di prova fondamentale per la nuova PEUGEOT 9X8 versione 2024, che si appresta a confrontarsi con le sfide del famoso circuito belga, lungo oltre 7 km e noto per la sua velocità elevata e le mutevoli condizioni atmosferiche.

La squadra si è trovata a dover affrontare una serie di sfide nel debutto della vettura, ma ha mostrato segnali di progresso significativi. "La versione 2024 sembra più adatta alle caratteristiche di Spa, soprattutto per la migliore trazione in curve lente come il tornante Source," ha spiegato Jean-Marc Finot di Stellantis Motorsport.

Nonostante l'assenza di piloti chiave come Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, impegnati in Formula E, i sostituti Mikkel Jensen e Nico Müller, insieme a Paul di Resta e Loïc Duval, sono pronti a sfruttare al massimo il tempo extra disponibile in pista per affinare la messa a punto della Hypercar.

"Spa è un circuito che offre molti spunti tecnici simili a quelli di Le Mans, il che lo rende ideale per i nostri preparativi," ha commentato Paul di Resta. La squadra è concentrata sul migliorare la performance e la affidabilità della vettura, con l'obiettivo di arrivare a Le Mans con una macchina ben testata e competitiva.

Il weekend di gare si prospetta intenso con le qualifiche e le prove libere programmate per il 9 e 10 maggio, seguite dalla gara il 11 maggio. Con diciannove prototipi Hypercar iscritti, la competizione sarà feroce, e il Team Peugeot TotalEnergies è determinato a dimostrare il valore della PEUGEOT 9X8 2024 in uno dei palcoscenici più prestigiosi del motorsport mondiale.