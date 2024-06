Rally Italia Sardegna 2024: Ogier su Toyota mantiene il comando

Il Rally Italia Sardegna 2024 si avvia verso il gran finale con Sébastien Ogier in testa alla classifica generale.

Il campione francese della Toyota ha dimostrato ancora una volta il suo talento, riprendendosi il comando della gara e allungando il vantaggio su Ott Tänak, il pilota estone su Hyundai i20 N, che attualmente occupa la seconda posizione. Al terzo posto, troviamo Daniel Sordo, compagno di squadra di Tänak, anch'egli su Hyundai.

La corsa di Ogier verso la vittoria

Ogier e il suo co-pilota Vincent Landais hanno chiuso in testa alla classifica dopo una seconda giornata intensa, scandita da 12 prove speciali. I francesi del Toyota Gazoo Racing WRT hanno riconquistato la leadership dopo la PS 9, grazie a una strategia intelligente e una guida impeccabile. Ogier ha vinto quattro delle otto prove speciali della giornata, aggiungendosi alle due vittorie del venerdì.

Tänak insegue, Sordo in rimonta

Ott Tänak, insieme al co-pilota Martin Järveoja, ha avuto una giornata altalenante. Nonostante abbia preso il comando in due scratch nella prima metà della giornata, è stato consigliato di evitare rischi estremi per garantire punti iridati preziosi al team Hyundai Shell Mobis WRT. Tänak segue Ogier con un distacco di 17,1 secondi.

Daniel Sordo e Candido Carrera, su Hyundai i20 N, hanno recuperato posizioni nonostante non abbiano mai trovato un’intesa ottimale con le regolazioni della loro vettura. L'uscita di scena di Thierry Neuville e Takamoto Katsuta ha permesso loro di salire al terzo posto, distanziati di 2 minuti e 12,8 secondi da Ogier.

Le sfide e i ritiri

La giornata è stata segnata da diversi colpi di scena. Thierry Neuville, leader del campionato, e il suo co-pilota Martijn Wydaeghe sono usciti di strada durante la PS 8, costringendoli al ritiro dopo un iniziale successo nella PS 7. Anche Takamoto Katsuta ha dovuto abbandonare la gara per un problema di trasmissione, dopo aver rimontato fino al terzo posto.

La situazione in WRC2

In WRC2, Sami Pajari e Enni Mälkönen su Toyota GR Yaris Rally2 continuano a dominare con ampio margine. I francesi Yohan Rossel e Benjamin Boulloud, su Citroën C3, hanno realizzato una rimonta straordinaria, risalendo dal 15° al secondo posto nella categoria, vincendo tutte le prove speciali del giorno. Jan Solans e Rodrigo Sanjuan su Toyota GR Yaris occupano la terza posizione.

Il trionfo di Daprà

Roberto Daprà, dell'ACI Team Italia, navigato da Luca Guglielmetti su Skoda Fabia Evo, ha compiuto una rimonta notevole, risalendo di otto posizioni in Rally2 dopo una foratura che lo aveva penalizzato venerdì.

Il gran finale

Domenica 2 giugno si svolgeranno le ultime quattro prove speciali del Rally Italia Sardegna. Due saranno le PS da ripetere: “Cala Flumini” (12,55 km) con passaggi alle 8:00 e alle 11:00; “Sassari - Argentiera” (7,10 km) con passaggi alle 9:05 e alle 12:15, quando si terrà la Power Stage, che assegnerà punti extra per i primi cinque equipaggi classificati.

Classifica top 5 dopo PS12

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) – 2h39’43”2 Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) – +17”1 Daniel Sordo (Hyundai i20 N) – +2’12”8 Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) – +2’43”3 Grégoire Munster (Ford Puma) – +5’28”8

Alghero si prepara a celebrare i vincitori del 21° Rally Italia Sardegna, con il traguardo finale previsto per le 15:30 di domenica 2 giugno, nella suggestiva cornice dei Bastioni della città catalana. L'evento, organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, sarà trasmesso in diretta sui canali RAI e in streaming su wrcrally.tv e Sky.