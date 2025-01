Rally Monte-Carlo 2025: Ogier resiste a Tänak, suspense per il gran finale

L’adrenalina è alle stelle al 93° Rally Monte-Carlo, con Sébastien Ogier (Toyota) che chiude la penultima giornata al comando, ma con un vantaggio esiguo di soli 20,3 secondi sul compagno di squadra Elfyn Evans.

Ott Tänak (Hyundai), inarrestabile sabato con quattro tempi scratch su sei prove, si avvicina pericolosamente e promette spettacolo nelle ultime tre prove speciali in programma domenica mattina.

"È meglio avere 20 secondi di vantaggio che essere in ritardo", ha commentato un Ogier visibilmente stanco ma fiducioso prima di fare ritorno a Gap, sua città natale. Il francese sa bene che il margine sugli inseguitori è fragile, soprattutto con un Tänak in gran forma: "Ho trovato nuove regolazioni e sto iniziando ad abituarmi ai pneumatici. Funziona molto bene", ha dichiarato l'estone, ex campione del mondo nel 2019.

Evans e Fourmaux: protagonisti in lotta

Elfyn Evans ha recuperato la seconda posizione ai danni di Adrien Fourmaux (Hyundai), autore di una performance brillante nonostante la sua prima uscita su una vettura ufficiale nel WRC. "È il mio primo weekend con questa macchina, quindi sono contento del risultato finora", ha spiegato il giovane pilota francese, pronto a dare il massimo per difendere il podio e raccogliere punti importanti per il campionato.

Col de Turini: il giudice della sfida finale

La suspense è totale: il podio è conteso da quattro piloti, tra cui Ogier, Evans, Tänak e Fourmaux, tutti racchiusi in soli 27 secondi. Il Col de Turini sarà il teatro delle ultime battaglie, con condizioni difficili previste già dalla prima speciale della domenica, alle 6:30 del mattino.

Mentre Thierry Neuville, campione del mondo in carica, si accontenta di puntare ai punti bonus dopo un weekend complicato, il team Toyota può sognare una doppietta. Ma Hyundai, con Tänak e un sorprendente Fourmaux, non starà a guardare.

"Il rally si deciderà sul filo dei secondi", ha sottolineato Tänak. E con velocità medie superiori ai 100 km/h e passaggi spettacolari come quello tra La Bâtie-des-Fonts e Aspremont, la domenica promette emozioni forti per i fan e per gli appassionati di motorsport.