Successo per DS a Monaco con podio di Vandoorne

Il recente E-Prix di Monaco ha offerto ancora una volta uno spettacolo di alto livello,

con i piloti di DS Automobiles, Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne, che hanno brillato in una delle gare più emblematiche del calendario della ABB FIA Formula E World Championship.

Vandoorne ha conquistato un meraviglioso secondo posto in griglia dopo una qualifica intensa, portando alla DS Automobiles la quinta presenza in prima fila in otto gare di questo campionato. Jean-Éric Vergne ha anch'esso dimostrato il suo valore finendo quinto nelle qualifiche, dimostrando la competitività del team nel tortuoso circuito monegasco.

Durante la gara, Vandoorne ha preso la testa del gruppo e, nonostante una doppia attivazione dell’Attack Mode che lo ha visto perdere qualche posizione, ha lottato fino alla fine, riuscendo a salire sul podio per la prima volta con DS Automobiles. Vergne, da parte sua, ha concluso quarto, aggiungendo punti cruciali per il team nel campionato.

Questo risultato non solo evidenzia l'ottima forma di DS Automobiles in una fase cruciale della stagione, ma sottolinea anche la coesione e la strategia di squadra, fondamentali in una pista dove sorpassare risulta particolarmente difficile. Il team si trova attualmente al quinto posto nella classifica costruttori, con gli occhi già puntati al prossimo E-Prix di Berlino.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: "La performance di oggi dimostra il duro lavoro e la dedizione di tutto il team. Il podio di Stoffel è un tributo perfetto alla nostra livrea ‘Grand Gala’, e continueremo a lottare per ottenere altri risultati significativi per il resto della stagione."

Con il circuito di Berlino all'orizzonte, DS Automobiles si prepara a continuare la sua lotta per i vertici del campionato, rafforzata dal successo a Monaco e dall'energia positiva che solo un podio può fornire.