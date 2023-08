Targa e libretto storici per auto d'epoca: come funziona e come richiederli

Macchine d'epoca, sbloccato il decreto per il rilascio di targa e libretto storici

Buone notizie per chi possiede una macchina d'epoca. D'ora in poi si potrà richiedere la targa storica della propria auto. Così i proprietari delle quattro ruote di tempi andati che vogliano rivivere le passate glorie potranno richiedere targa e libretto dell'epoca.

In Italia si contano più di 500.000 appassionati di motoveicoli e autoveicoli storici autentici e si stima possano essere non meno di 5.000 le richieste di targhe originali avanzate annualmente alla Motorizzazione civile. Grazie a un emendamento alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stata introdotta un'espressa modifica all'articolo 93 del codice della strada che prevede, in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, la facoltà per il richiedente di ottenere le targhe della prima iscrizione al PRA, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale.

Targa e libretto storici: come funziona e come richiederli

La norma assoggetta il rilascio della targa della prima iscrizione al PRA e il rilascio di una targa al pagamento di un contributo. Dopo tre anni di stallo, su impulso del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è stato finalmente adottato il decreto attuativo. Così una nota del Mit. Dall'applicazione della norma derivereranno entrate per l'erario. Il rilascio della targa storica sarà - infatti - conseguente al pagamento di euro 549,00 per gli autoveicoli ed euro 274,50 per i motocicli e le macchine agricole.