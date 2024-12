TOYOTA GAZOO Racing pronta per la sfida del Rally Dakar 2025

La tensione è palpabile mentre TOYOTA GAZOO Racing (TGR) si prepara ad affrontare il Rally Dakar 2025, una delle competizioni più dure al mondo.

L’evento, che si svolgerà in Arabia Saudita, promette di spingere al limite sia i piloti che le macchine, con un percorso di oltre 8.000 chilometri, inclusi più di 5.000 chilometri di prove speciali cronometrate. Quest’anno, il rally getterà le basi per il Campionato del Mondo Rally-Raid (W2RC), rappresentando il primo round della stagione 2025.

Per TGR, una buona prestazione nella gara inaugurale sarà fondamentale per mantenere lo slancio ottenuto nella stagione 2024, in cui il team ha conquistato il Campionato Costruttori per il terzo anno consecutivo. La sesta edizione della Dakar in Arabia Saudita si preannuncia tra le più impegnative, con partenza da Bisha e un percorso che attraverserà terreni estremamente vari e complessi.



Il rally inizierà con una fase di prologo il 3 gennaio, che definirà l’ordine di partenza per l’evento principale. Tra i momenti salienti, spiccano la temuta Chrono Stage di 48 ore e la tappa maratona, durante la quale i team dovranno fare affidamento esclusivamente sulle proprie capacità senza alcun supporto esterno. Le dune dell’Empty Quarter saranno ancora una volta protagoniste della seconda settimana, offrendo una sfida unica con paesaggi mozzafiato e terreni insidiosi.

Con un totale di 12 tappe, il Rally Dakar 2025 varierà da distanze brevi ma tecniche, come i 134 chilometri del giorno finale, a prove massacranti come la tappa 6 di 606 chilometri. Un giorno di riposo previsto per il 10 gennaio ad Hail offrirà una breve tregua prima di affrontare la seconda parte del percorso, che culminerà a Shubaytah il 17 gennaio con una cerimonia sul podio per i vincitori.



TOYOTA GAZOO Racing schiererà sei equipaggi, combinando l’esperienza di piloti come Giniel de Villiers e la freschezza di talenti emergenti come Seth Quintero e Saood Variawa. Ogni equipaggio gareggerà con il GR DKR Hilux Evo 2025, evoluzione del modello di successo del 2024. Questa nuova versione incorpora miglioramenti chiave progettati per ottimizzare affidabilità e prestazioni nelle condizioni estreme della Dakar, in linea con la filosofia Kaizen di Toyota, che punta al miglioramento continuo.

Prima della gara, le vetture saranno completamente riassemblate e sottoposte a rigorosi controlli tecnici per garantire la conformità ai regolamenti della Dakar. Un accurato shakedown pre-gara permetterà agli equipaggi di verificare il perfetto funzionamento dei veicoli, assicurandosi che tutto sia pronto per la competizione.



Lucas Moraes (#203), uno dei piloti principali del team, ha dichiarato:

“Il Rally Dakar è sempre una sfida estrema sia per i piloti che per le auto, e quest’anno il percorso sembra essere uno dei più difficili di sempre. La GR DKR Hilux Evo è la macchina perfetta per affrontare queste condizioni e sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a ottenere.”

Seth Quintero (#204) ha aggiunto:

“Non vedo l’ora di affrontare il Rally Dakar 2025. Ogni giorno sarà una battaglia, ma è proprio questo che rende la Dakar unica. I miglioramenti apportati alla GR DKR Hilux Evo ci daranno la spinta necessaria per affrontare questo evento iconico.”

Con un mix di talento, innovazione tecnica e determinazione, TOYOTA GAZOO Racing punta a lasciare un segno indelebile nella prossima edizione del rally più famoso al mondo