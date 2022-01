WRC, Loeb al volante della Ford Puma torna e vince il Rally di Montecarlo

Festa anche per la navigatrice Galmiche, di professione insegnante di matematica

L’era ibrida del WRC non poteva cominciare in maniera più spumeggiante. Sulle strade a tratti asciutte e a tratti ghiacciate del Rally di Montecarlo a vincere è stato Sébastien Loeb. Il nove volte campione del mondo, rientrato dopo un anno di assenza dal divorzio da Hyundai con cui, per la verità, non era mai entrato in sintonia, ha fatto il botto. Da subito a proprio agio al volante della Ford Puma, l’Extraterrestre ha davvero impressionato, soprattutto se si pensa che fino al 14 gennaio si trovava tra le dune e la sabbia dell’Arabia Saudita dove concludeva la Dakar in seconda piazza.

Non fosse abbastanza, tra le Alte Alpi e il Principato il 48enne si è trovato a gestire un’altra importante incognita, ovvero la presenza al suo fianco di una nuova copilota, Isabelle Galmiche, con alle spalle sì sei round iridati, ma normalmente impegnata tra i banchi di scuola dove insegna matematica.

Dietro all’equipaggio francese ha terminato Sébastien Ogier, come il connazionale presente a gettone nel campionato, con un gap di 10”. Il pilota Toyota è andato vicinissimo al successo, ma una penalità ricevuta durante la Power Stage per partenza anticipata gli ha impedito di avere la meglio.

Sul terzo gradino del podio, a completare la festa M-Sport, un ottimo Craig Breen, solido e costante per l’intero weekend.

Quarto il finlandese della Yaris Kalle Rovanperä, a precedere la Puma di Gus Greensmith, staccato di 6’33” dal compagno di squadra. L’ex calciatore del Manchester City è stato protagonista del momento più divertente della corsa con la sua celebrazione per lo scratch a sorpresa nella PS7.

Sesto a 7’42” e quasi in lacrime per la delusione Thierry Neuville, unico portacolori Hyundai ad aver visto il traguardo dopo i ko di Ott Tänak e Oliver Solberg.

Settimo e trionfatore tra le WRC2 Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO, quindi la Yaris di Takamoto Katsuta, autore di diverse sbavature, la Fiesta R5 MkII di Erik Cais e la Skoda Fabia Rally 2 Evo di Nikolay Gryazin.

Tra le WRC3 vittoria per la Ford Fiesta Rally 3 di Sami Pajari.

Da segnalare l’incidente della Toyota di Elfyn Evans nel corso della PS 11.

Classifica Rally di Montecarlo 2022:

1 Loeb Sébastien/ Galmiche I. Ford Puma Rally1

2 Ogier S./ Veillas Benjamin Toyota GR Yaris Rally1 +00:10.5

3 Breen Craig/ Nagle Paul Ford Puma Rally1 +01:39.8

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 +02:16.2

5 Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Puma Rally1 +06:33.4

6 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 +07:42.6

7 Mikkelsen Andreas/ Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:33.8

8 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +12:24.7

9 Cais Erik/ Těšínský P. Ford Fiesta R5 MkII +12:29.2

10 Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo +13:41.3

RMMedia