Multimobility, l’assicurazione per la nuova mobilità urbana di 24hassistance

Con il Covid-19 è cambiata la mobilità in città e cresce l’utilizzo di monopattini elettrici, biciclette tradizionali e a pedalata assistita. Ad aumentare non è solo il mercato di queste soluzioni “verdi”, ma anche il ricorso a servizi di sharing e noleggio sempre più diffusi. La mobilità urbana, complici anche gli incentivi statali, la necessità di distanziamento sociale e di spostamenti più veloci e sostenibili, è infatti sempre più contraddistinta da nuovi utenti della strada. Una trasformazione nelle abitudini che apre scenari inediti sul fronte della convivenza urbana e, soprattutto, della sicurezza. E proprio da questa esigenza in particolare nasce la prima polizza in Italia che tutela i conducenti di bici, e-bike e mezzi per la micromobilità elettrica di proprietà o in sharing.

Si chiama Multimobility ed è un prodotto di 24hassistance, una realtà milanese associata a Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) specializzata in soluzioni per le due ruote, che opera nel campo dell’intermediazione assicurativa, puntando su tecnologia e innovazione.

In un comunicato stampa diffuso stamane dall’associazione, il fondatore e amministratore delegato di 24hassistance Matteo Fossati ha spiegato che proprio “durante il periodo di lockdown abbiamo chiesto in un sondaggio proposto a 200mila nostri clienti quali fossero i mezzi di trasporto usati maggiormente per gli spostamenti in città. E il 63% ha indicato come preferenza i monopattini elettrici, le e-bike e altre alternative come hoverboard, monowheel e segway”.

“Le conferme che abbiamo ottenuto da questa survey – ha aggiunto Fossati – ci hanno spinto subito a mettere a punto un nuovo prodotto ad hoc, che assicura la persona e non il veicolo e che vale anche per quando si utilizzano questi mezzi in sharing, incontrando quindi una domanda crescente all’interno di un contesto urbano che si sta evolvendo rapidamente”. Ed evoluta è anche la modalità d’acquisto di Multimobility, direttamente online: grazie alla firma elettronica avanzata bastano infatti pochi click per ottenere rapidamente, da pc o da mobile, la propria polizza e ricevere tutti i documenti necessari via posta elettronica direttamente sul proprio device.