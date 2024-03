Nasce il laboratoire Innovation Cellule Batterie di Renault e Ampere

La mobilità elettrica riceve un nuovo impulso grazie all'imminente apertura del Laboratoire Innovation Cellule Batterie a Lardy, prevista per il 2025.

Questo centro di eccellenza e innovazione, realizzato dal Gruppo Renault in collaborazione con Ampere, segna un punto di svolta nello sviluppo delle tecnologie per le batterie dei veicoli elettrici.

Un Centro all'avanguardia per le prossime generazioni di VE

Operativo a partire dal secondo semestre del 2025, il laboratorio si propone come pilastro fondamentale nello sviluppo di soluzioni avanzate per le batterie, cruciali per l'affermazione delle auto elettriche del futuro. Attraverso la prototipazione e l'analisi elettro-fisico-chimica, il centro mira a massimizzare prestazioni, sicurezza e sostenibilità, affrontando al tempo stesso la sfida dei costi.

Una sfida tecnologica e strategica

Il Laboratoire, con i suoi 3.000 m2 di spazio e oltre 120 attrezzature di punta, tra cui una sala laboratorio anidro di 600 m², rappresenta una risorsa strategica per il Gruppo Renault e per Ampere. L'obiettivo è quello di anticipare i progressi tecnologici, garantendo al contempo livelli ottimali di qualità e produzione. Philippe Brunet e Sabine Calvo sottolineano l'importanza di questa iniziativa per consolidare la leadership nel settore della mobilità elettrica, evidenziando l'impegno nell'innovazione e nella trasformazione digitale.

Verso un futuro elettrico più sostenibile

Il nuovo laboratorio non solo rafforzerà la posizione di Renault e Ampere nel mercato dei veicoli elettrici ma contribuirà anche a definire nuovi standard di sostenibilità e efficienza. È una dimostrazione tangibile dell'impegno di queste aziende verso l'innovazione responsabile e la mobilità sostenibile, essenziali per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo.

Con l'avvio dei lavori a marzo 2023, il Laboratoire Innovation Cellule Batterie si prepara a diventare un epicentro di innovazione per le batterie dei veicoli elettrici. La sua apertura non solo segnerà un avanzamento significativo nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sostenibili ma rafforzerà anche la competitività di Renault e Ampere in un settore in rapida evoluzione.