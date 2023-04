Natalie Knight nominata Chief Financial Officer di Stellantis

Stellantis N.V. è lieta di annunciare che Natalie Knight entrerà a far parte della società come Executive Vice President e Chief Financial Officer avvicendandosi a Richard Palmer non oltre il 10 luglio 2023.

Natalie Knight ricopre attualmente il ruolo di Chief Financial Officer presso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi.

Prima di entrare a far parte di Ahold Delhaize ad inizio 2020, Nathalie è stata il CFO di Arla Foods in Danimarca, ed ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nella funzione finanziaria durante i suoi 17 anni presso adidas AG in Germania e negli Stati Uniti, precedute da ruoli di Investor Relations presso BASF e Bankgesellschaft Berlin. Natalie Knight si è laureata alla University of Arizona, Stati Uniti e alla Freie Universität di Berlino, Germania, e successivamente ha intrapreso programmi di executive leadership presso INSEAD, in Francia e St. Gallen University, in Svizzera.