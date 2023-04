Nissan amplia la gamma del crossover coupè 100% elettrico Arya

Nissan amplia la gamma del suo crossover coupé 100% elettrico Ariya e aggiunge alla versione Evolve i tre nuovi allestimenti Engage, Advance e la sportiva Evolve+.

Un totale di 4 versioni, per un’offerta ampia e articolata in grado di soddisfare le varie esigenze dei clienti in termini di autonomia, potenza, tipo di trazione (2WD o 4WD), allestimenti e contenuti tecnologici.

Leon Dorssers, Senior Vice Present, Region Marketing & Sales di Nissan AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), ha dichiarato: “Ariya è stato pensato come veicolo elettrico in grado di adattarsi allo stile di vita dei clienti, i quali hanno dimostrato grande interesse nei confronti della vettura. Questo ci ha spinto ad ampliare la gamma, per rendere il nostro crossover 100% elettrico più accessibile e adatto a un pubblico più ampio.”

ENGAGE: VERSIONE DI INGRESSO CON UNA RICCA DOTAZIONE TECNOLOGICA

Nissan Ariya Engage è la versione di ingresso della nuova gamma, disponibile con trazione 2WD e due opzioni per la batteria: