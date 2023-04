Nissan Ariya ottiene il massimo in termini di sostenibilità da Green NCAP

Nissan Ariya ottiene il massimo punteggio di 5 stelle e un Punteggio Totale Pesato pari a 9,6 nel Green NCAP,

l’iniziativa indipendente che mira a evidenziare la capacità delle Case automobilistiche e dei modelli di distinguersi nella sostenibilità, riducendo al massimo l’impatto ambientale.

I rigorosi test di Green NCAP valutano tutti gli aspetti che determinano la sostenibilità di un'auto e sono organizzati in tre sezioni: Indice di Aria Pulita, Efficienza Energetica e Indice di Contenimento Gas Serra. Green NCAP assegna un valore per ognuno dei tre indici e un Punteggio Totale Pesato per il modello oggetto di analisi.

Nissan Ariya ha ottenuto 10/10 nell’Indice di Aria Pulita, quale risultato dei test di laboratorio e dei test su strada. Per quanto riguarda l’Efficienza Energetica e l’Indice di Contenimento Gas Serra, il crossover 100% elettrico Nissan ha ottenuto rispettivamente i punteggi di 9,3/10 e 9,5/10.