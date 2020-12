Nissan crea una playlist dedicata per le festività natalizie: la Happy Holiday

Con l'arrivo del Natale, Nissan JUKE amplifica l’atmosfera delle feste con la Happy Holiday Playlist, una serie di brani perfetti per iniziare il nuovo anno all’insegna del buonumore.

Composta con il contributo dei team Nissan europei, la playlist, disponibile già da oggi in tutto il mondo, raccoglie 20 tracce famose che daranno un’iniezione di energia alle imminenti festività.

La musica è un potente rimedio naturale per risollevare l’umore, specialmente dopo un 2020 impegnativo. Da un recente studio è emerso che l’89% degli intervistati ritiene la musica essenziale per il benessere personale, e l’81,8%1 la usa per ritrovare il sorriso e la giusta carica.

“Il piacere di guidare va di pari passo con quello di ascoltare buona musica. Con la sua personalità grintosa e l’impianto audio Bose Personal Plus, Nissan JUKE permette di cogliere tutto il divertimento che la strada può offrire”, ha dichiarato Arnaud Charpentier, Vice President Product Marketing, Nissan Europe.

Una piacevole immersione nel suono con JUKE e Bose Personal Plus

Progettato in esclusiva per JUKE, l’impianto audio Bose Personal Plus si avvale di una tecnologia all’avanguardia. Gli otto altoparlanti ad alte prestazioni sono messi a punto e posizionati per garantire la più ampia ed efficace diffusione del suono all’interno dell’abitacolo.

Inoltre, le casse UltraNearField integrate nei due poggiatesta dei sedili anteriori offrono a conducente e passeggero un’esperienza di ascolto a 360°. Il sistema permette anche di personalizzare la modalità di riproduzione, come ad esempio simulare l’acustica di un concerto.