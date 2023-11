Nissan crescono gli indicatori finanziari del trimestre luglio-settembre 2023

Nissan rivede al rialzo le previsioni di ricavi e utili per l'intero anno fiscale 2023,

grazie a ricavi che aumentano di 1,40 trilioni di yen e raggiungono i 6,06 trilioni di yen, con utile operativo di 336,7 miliardi di yen, in aumentato di 180,1 miliardi di yen. Il margine operativo è pari a 5,6%, mentre l’utile netto si attesta a 296,2 miliardi di yen. Sebbene il volume delle vendite in Cina sia diminuito a causa dell'intensificarsi della concorrenza e dell'accelerazione del passaggio alla mobilità elettrificata guidato dai marchi locali, le vendite nelle altre regioni sono aumentate significativamente rispetto all'anno precedente. L'aumento dei ricavi e dell'utile operativo è stato determinato principalmente dal miglioramento delle prestazioni operative e dall'aumento delle vendite rispetto all'anno precedente.

Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 i ricavi sono pari a 3.145,7 trilioni di yen, l’utile operativo è di 208,1 miliardi di yen, con margine operativo del 6,6%. Nissan rivede al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale 2023, sulla base di ulteriori miglioramenti delle vendite globali (esclusa la Cina) e di vantaggi derivanti dai tassi di cambio nella prima metà del 2023. Nissan prevede quindi un aumento dei ricavi pari a 400 miliardi di yen, un utile operativo di 620 miliardi di yen – in crescita di 70 miliardi di yen rispetto all’anno precedente - e un utile netto di 390 miliardi, in crescita di 50 miliardi di yen rispetto all’anno fiscale 2022. Il Consiglio di Amministrazione di Nissan ha deciso di pagare un acconto sul dividendo di 5 yen per azione con data di registrazione 30 settembre 2023.

Makoto Uchida, CEO di Nissan, ha dichiarato: “Nell'ultimo anno del nostro piano di trasformazione Nissan NEXT abbiamo ottenuto sostanziali miglioramenti degli utili. Questo ci mette sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi e realizzare una crescita sostenibile. Stiamo inoltre intraprendendo azioni strategiche per migliorare le nostre attività in Cina, compreso il lancio di quattro veicoli elettrificati a partire dalla seconda metà del 2024. Tutto questo conferma i continui progressi nella realizzazione della nostra visione a lungo termine Nissan Ambition 2030”.