Nissan: entro il 2030 tutti i nuovi veicoli saranno elettrificati

Nissan annuncia l’obiettivo di essere carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050*. A tale scopo, entro i primi anni del 2030, tutti i nuovi veicoli saranno elettrificati e venduti nei mercati chiave.

Inoltre, per perseguire tale obiettivo, Nissan introdurrà innovazioni nelle tecnologie di elettrificazione dei propri veicoli e nei processi di produzione nelle seguenti aree:

nella filiera delle batterie, comprese quelle allo stato solido, e tecnologie correlate per sviluppare veicoli elettrici efficienti e competitivi;

nel sistema di propulsione elettrificato Nissan e-POWER per ottenere maggiore efficienza energetica;

nello sviluppo di un ecosistema nel ciclo di vita delle batterie per supportare la produzione decentralizzata di energia, ovvero localizzata presso edifici con fonti di energia rinnovabile. Nissan prevede maggiore collaborazione con il settore energetico per supportare la decarbonizzazione delle reti elettriche;

nei processi manifatturieri per accrescere la produttività nell’assemblaggio dei veicoli, a partire dall’iniziativa Nissan Intelligent Factory. Nissan si impegnerà per una maggiore efficienza nei consumi energetici e nell’utilizzo dei materiali con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica a lungo termine.

“Siamo determinati nell’offrire il nostro apporto per creare una società carbon neutral e contribuire al rallentamento dei cambiamenti climatici” ha affermato Makoto Uchida, CEO di Nissan. “La nostra offerta di veicoli elettrificati continuerà ad espandersi in tutto il mondo e contribuirà a farci raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica. Continueremo a promuovere l’innovazione a beneficio delle persone per un futuro più sostenibile per tutti”.

L’obiettivo di Nissan si basa su programmi decennali improntati alla riduzione delle emissioni e all’offerta di tecnologie per i veicoli elettrici a vantaggio dell’ambiente e della società. L’impegno dell’azienda nell’elettrificazione e nella riduzione delle emissioni è in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi nell’ambito delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sul progresso globale verso una neutralità carbonica entro il 2050.