Nissan Leaf festeggia dieci anni di successi

Nissan LEAF, è il primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa, scelto da 500.000 clienti al mondo, 180.000 in Europa e 6.000 in Italia, compie dieci anni.

Un futuro più pulito con zero emissioni allo scarico

In linea con i miglioramenti in termini di capacità della batteria, prestazioni ed efficienza, Nissan LEAF ha conquistato il numero più ampio e fedele di automobilisti al mondo. Complessivamente, i proprietari di LEAF hanno percorso circa 16 miliardi di chilometri a zero emissioni, una quantità di chilometri sufficiente a fare 400.000 volte il giro del mondo, confermando l’obiettivo di Nissan di contribuire a un futuro più sostenibile e green.

Il numero totale di LEAF commercializzate a livello globale ha risparmiato all’ambiente oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO 2 , per cui sarebbero stati necessari quasi 100.000.000 di alberiii per eliminare dall’atmosfera questa stessa quantità di anidride carbonica.

Potenza efficiente e tutte le emozioni della guida elettrica

Nissan LEAF offre un’esperienza di guida 100% elettrica e, ispirandosi alla LEAF NISMO RC, dispone di una coppia immediata e una potenza adrenalinica per un’accelerazione 0-100 km/h in 6,9 secondi.

In media, Nissan LEAF può rigenerare 744 kWh di energia pulita all’anno con una percorrenza di 18.000 km, una quantità di energia sufficiente ad alimentare un cellulare per 372 anniiii.

Ancora più emozione per i nostri clienti

Per celebrare i 10 anni di LEAF, Nissan e la UEFA Champions League regaleranno un’emozione unica ad alcuni fortunati proprietari di LEAF, che potranno ricevere il Trofeo della UCL a casa e interagire virtualmente con gli ambasciatori UEFA come Clarence Seedorf. Da dicembre a febbraio, il trofeo viaggerà tra Spagna, Italia, Francia, Belgio e Regno Unito.

In viaggio verso un futuro all’insegna dell’elettrico

“A fronte dell’aumento della domanda di veicoli elettrici e della necessità di integrarli nelle nostre vite, Nissan è impegnata a sviluppare auto elettriche sempre più avanzate, che supportino i clienti in termini di sicurezza e connettività” ha dichiarato Arnaud Charpentier, Region Vice President Product Strategy & Pricing di Nissan AMIEO. “Sfruttando la natura di LEAF e la sua lunga storia, Nissan sta sviluppando una gamma sempre più vasta di veicoli a zero emissioni.”

A luglio di quest’anno, Nissan ha presentato il crossover coupé 100% elettrico Ariya che racchiude tutte le conoscenze di Nissan nel mondo della mobilità elettrica, nel design e nelle tecnologie Nissan Intelligent Mobility.

Ariya è il modello chiave del piano di trasformazione Nissan NEXT, secondo il quale Nissan prevede, a livello globale entro il 2023, l’introduzione di 8 nuovi modelli 100% elettrici e oltre 1 milione di veicoli elettrici ed elettrificati venduti all’anno.