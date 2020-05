Nissan LEAF è pronta ad affrontare le nuove sfide

Nissan LEAF la prim auto 100% elettrica è da 10 anni al centro della mobilità a zero emissioni, con circa 14 miliardi di Km percorsi a livello globale dalle oltre 470.000 unità su strada nel mondo e un impatto positivo sull’ambiente sia dal punto di vista acustico che atmosferico con oltre 2,2 milioni di tonnellate di CO 2 risparmiate.

Una soluzione efficiente. Nissan LEAF non è solo un’auto e si muove anche quando è ferma. Attraverso un alimentatore bidirezionale le tecnologie “Vehicle-to-home” e “Vehicle-to-grid” trasformano Nissan LEAF in un vettore di energia utile per lo stoccaggio e per lo scambio di energia con la rete domestica e con la rete pubblica che si traducono in numerosi benefici per la collettività, i gestori di energia e per il cliente. Una soluzione che garantisce meno sprechi e più stabilità, fino ad arrivare alla completa indipendenza come nel caso di un appartamento dotato di impianti fotovoltaici.

Innovazione. Oltre alla sostenibilità ambientale, Nissan LEAF offre numerosi vantaggi in termini di sicurezza e innovazione, rivoluzionando la concezione di auto: si può guidare con un solo pedale e con la tecnologia ProPILOT parcheggia in maniera autonoma assumendo il controllo dello sterzo, dell’acceleratore e del freno e consente di guidare in autostrada in autonomia su singola corsia.

Ma Nissan LEAF non si ferma qui. Nissan LEAF è disponibile presso le concessionarie italiane, che hanno riaperto in questi giorni, nella versione LEAF e+ con batteria da 62kWh e nuove tecnologie di connettività. Grazie all’autonomia estesa fino a 385 km* con singola carica nel ciclo combinato WLTP sarà possibile muoversi in totale sostenibilità e sicurezza.

Nissan LEAF e+ consente di effettuare ad esempio il tragitto casa-lavoro di oltre 75 km al giorno per un’intera settimana lavorativa o fino a 385 km con singola carica.

Inoltre, non appena sarà possibile muoversi nel resto d’Italia, grazie al programma di sviluppo delle infrastrutture che Nissan sta implementando presso la propria rete, sarà possibile percorrere fino a oltre 770 km, aggiungendo una sola ricarica da effettuare presso una delle 83 colonnine Fast Charge installate presso le concessionarie Nissan sul territorio nazionale.

Connettività. Infine, con le nuove funzioni di connettività a portata di smartphone sull’app NissanConnect Services, i clienti possono usufruire di nuovi servizi, come le informazioni sul traffico e sui percorsi, la navigazione door-to-door, il localizzatore di auto, il controllo delle luci e del clacson, l’accensione a distanza del climatizzatore e della ricarica, fino al supporto e assistenza Nissan.

Tutto questo è realtà, è una rivoluzione già in atto con NISSAN LEAF 100% elettrica, icona della Nissan Intelligent Mobility.

Ripartiamo quindi dalla mobilità elettrica, che è energia in movimento, che non si ferma mai e che sarà uno dei motori principali della ripresa per un futuro sempre più sostenibile, più sicuro e più connesso.