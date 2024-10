Nissan Murano 2025: design elegante e tecnologia avanzata nel nuovo crossover

Nissan ha svelato il Murano 2025, un crossover di medie dimensioni che si distingue per il design elegante e una dotazione tecnologica all'avanguardia.

Destinato esclusivamente ai mercati di Stati Uniti e Canada, il nuovo Murano sarà disponibile all'inizio del 2025 e rappresenta il terzo modello completamente rinnovato lanciato da Nissan per questi mercati nel corso del 2024, dopo il Kicks e l’Armada.

Un Design Sofisticato e Dinamico

Il Nissan Murano 2025 si basa sul tema di design "eleganza energica" del brand, con linee moderne e fluide che lo rendono un veicolo dal forte impatto visivo. Tra i dettagli più significativi si notano i cerchi in lega da 21 pollicidisponibili, le luci posteriori a LED a tutta larghezza e le opzioni di verniciatura bicolore. Gli interni sono altrettanto raffinati, caratterizzati da materiali di alta qualità, finiture curate e due display digitali da 12,3 pollici ad alta definizione. L’atmosfera a bordo è ulteriormente arricchita dall’illuminazione ambientale a 64 colori e dai sedili anteriori massaggianti, disponibili su richiesta.

Sicurezza e Tecnologie Avanzate

Il nuovo Murano offre un’esperienza di guida sicura e controllata grazie al pacchetto di sicurezza Nissan Safety Shield® 360, di serie su tutte le versioni. Inoltre, le tecnologie ProPILOT Assist e ProPILOT Assist 1.1 rendono i lunghi viaggi più confortevoli, semplificando la guida in autostrada. Tra le nuove tecnologie introdotte su Murano troviamo l’Invisible Hood View, che consente di visualizzare virtualmente l'area sotto il cofano per migliorare la precisione durante la guida, e il 3D Around View® Monitor, che offre otto punti di vista virtuali per facilitare parcheggi e manovre.

Connettività Intuitiva e Immediata

Nel 2025 Murano non manca l'attenzione alla connettività: è infatti disponibile il sistema Google built-in, che integra Google Maps e altre app direttamente nel touchscreen da 12,3 pollici. Questo sistema di infotainment è supportato da un impianto audio Bose® a 10 altoparlanti, per un'esperienza sonora immersiva in tutto l'abitacolo.

Motorizzazione Efficiente e Dinamica

Il nuovo Murano è alimentato dal motore VC-Turbo a compressione variabile da 2.0 litri, capace di erogare 241 cavalli e 260 lb-ft di coppia, con un aumento di 20 lb-ft rispetto alla versione precedente. La trasmissione automatica a 9 rapporti, con paddle al volante per una guida più dinamica, assicura un equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni. Il sistema Idle Stop Start è di serie, per migliorare l'efficienza dei consumi.

Il Murano 2025 sarà disponibile sia in versione a trazione anteriore che con trazione integrale intelligente, per offrire la massima sicurezza su ogni terreno. Le sospensioni con ammortizzatori sensibili alla frequenza e lo sterzo elettricocontribuiscono a migliorare la maneggevolezza e la qualità di guida.

Produzione e Disponibilità

Come il suo predecessore, anche il Murano 2025 sarà prodotto nello stabilimento Nissan di Smyrna, Tennessee, con i prezzi che saranno annunciati più vicino alla data di lancio, prevista per l'inizio del 2025.

Con un design mozzafiato, tecnologie avanzate e una motorizzazione potente e efficiente, il Nissan Murano 2025 promette di conquistare il cuore degli automobilisti statunitensi e canadesi, rappresentando l'ultimo passo avanti di Nissan nel segmento dei crossover di medie dimensioni.