Nissan presenta la Leaf MY20: più tecnologie di connettività e sicurezza

Nissan presenta una nuova nersione della LEAF ancora più tecnologica, ridefinendo gli standard per la mobilità a zero emissioni per il mercato di massa.

La guida elettrica diventa ancora più connessa e sicura con dotazioni all’avanguardia come il sistema In-Car Wi-Fi, il Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, oltre che lo Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori.

La nuova versione della LEAF è il primo veicolo elettrico di Nissan a proporre in opzione i nuovi servizi hotspot In-Car Wi-Fi forniti da Orange*, con quattro possibili piani di attivazione che offrono la piena copertura in autostrada e navigazione affidabile ad alta intensità di dati.

La navigazione e il download ad alta velocità permettono di accedere in ogni momento ai documenti di lavoro, in qualsiasi luogo ci si trovi. Nel tempo libero, la stessa tecnologia offre uno streaming video utile anche per intrattenere i bambini durante i viaggi.

Innovative dotazioni di sicurezza

La Nissan LEAF MY20 dispone del Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, di serie sia nelle versioni con batteria da 40 sia da 62 kWh. Tale ADAS attiva automaticamente i freni per riportare il veicolo in carreggiata quando rileva una situazione di potenziale pericolo.

La versione Tekna aggiunge anche lo Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori, che garantisce al guidatore una sorta di visuale ad ampio spettro per mezzo del display LCD integrato nello specchietto retrovisore. Le immagini in formato digitale sono trasmesse da una telecamera ad alta risoluzione installata nel retro del veicolo.

Altre nuove funzionalità

Nissan ha esteso la possibilità di regolare in altezza e in profondità il piantone dello sterzo, rendendolo disponibile su tutte le versioni. Il piantone telescopico consente una modalità di guida ottimale rispetto alle proprie abitudini e stili.

Altra novità in termini di tecnologia sono le funzioni di gestione e monitoraggio, incluse nell’app per smartphone NissanConnect Services. Oltre alla possibilità di controllare la ricarica della batteria e la climatizzazione da remoto, i proprietari di LEAF potranno aprire e chiudere le porte da remoto con i dispositivi mobili e impostare delle “notifiche smart” relative ai limiti di velocità e al controllo dei movimenti entro una determinata area di utilizzo.

Infine il design della nuova LEAF si arricchisce con l’inedita tinta carrozzeria Gray, disponibile in opzione e anche in abbinamento con il tetto Black Metallic.

“Nissan LEAF è l’auto che ha aperto la strada ai veicoli elettrici per il mercato di massa e la nuova generazione non fa che rafforzare il suo appeal tecnologico, rappresentando la Nissan Intelligent Mobility,” afferma Helen Perry, Head of Electric Vehicle – Electric Passengers Car di Nissan Europa. “Le novità introdotte rispondono alle esigenze dei clienti, come l’impiego di tecnologie digitali, ma il prezzo di LEAF rimane sempre estremamente competitivo, per conquistare sempre più automobilisti.”

Anche la nuova versione di LEAF, grazie alle zero emissioni in marcia, usufruisce della più elevata fascia degli incentivi rendendo l’offerta 100% elettrica ancora più accessibile. Al netto del contributo Nissan e degli incentivi, la nuova Nissan LEAF con batteria da 40 kWh è disponibile a partire da 21.800€** o 159€ al mese*** per la versione Acenta.

Il nuovo modello arriverà nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2021.