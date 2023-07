Nissan presenta Townstar VAN in versione passo lungo

Nissan Townstar Van L2 (passo lungo) è l’ultimo nato e si aggiunge alla linea di veicoli commerciali leggeri (LCV) Nissan molto apprezzata in Europa.

Con una maggiore capacità di carico e una lunghezza paragonabile a quella di un furgone di medie dimensioni, il Nissan Townstar Van L2 ridefinisce il concetto di veicolo commerciale per offrire maggiore versatilità. Dotato delle stesse tecnologie innovative del popolare Townstar Van, il nuovo modello fa un ulteriore passo avanti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle PMI (piccole e medie imprese), delle flotte aziendali e dei comuni che richiedono una soluzione di trasporto flessibile ed efficiente.

La maggiore lunghezza di 4910 mm, rispetto alla versione Townstar L1 che misura 4486 mm ed è simile a quella di un furgone di medie dimensioni. Inoltre, il Van dispone di una porta laterale più ampia di 831 mm verso la versione passo corto, consentendo un accesso facilitato con possibilità di caricare un europallet anche di fianco e offrendo maggiore versatilità in termini di opzioni di carico.

La capacità di carico è di ben 4,3 m³-4,9 m³*, un aumento significativo rispetto ai 3,3 m³-3,9 m³ offerti dal Townstar VAN L1 (passo corto), in grado di ospitare due europallet ma con un maggiore spazio aggiuntivo. Inoltre, alla capacità di traino di 1.500 kg, si aggiunge un carico utile più elevato che passa dai 600kg agli 800 kg della nuova variante, grazie alla sospensione posteriore rivista.

Maggiore lunghezza e maggiore capacità di carico permettono a Townstar Van L2 di distinguersi dagli altri piccoli furgoni presenti sul mercato.

"Forti del successo del Nissan Townstar Van, abbiamo deciso di innovare andando ancora oltre. Con una capacità di carico significativamente più elevata, un'ottima capacità di traino e una lunghezza maggiore, il Townstar L2 ha la maggior parte delle caratteristiche di un furgone EV di medie dimensioni, ma ad un prezzo da furgone compatto! Questi aspetti saranno particolarmente valevoli per i nostri clienti", ha dichiarato Nicolas Tschann, Light Commercial Vehicle (LCV) Director, Nissan Europe.

Townstar VAN vanta due tipi di motorizzazione: un 1.3 benzina da 130 CV con 240 Nm di coppia, conforme allo standard di emissione Euro 6d-Full, e un motore 100% elettrico da 90 kW (122 CV) con una coppia di 245 Nm.

Il motore elettrico è dotato di una batteria da 45 kWh che consente la ricarica in corrente alternata (11/22 kW) o in corrente continua (80kW), in grado di passare dal 15% all’80% di carica rispettivamente in 90 minuiti o 37 minuti.

La versione EV a emissioni zero rappresenta la migliore soluzione efficiente di mobilità sostenibile, anche per le consegne dell’ultimo miglio e per le zone a traffico limitato.

Con un’autonomia complessiva di 275 km - che può arrivare fino a 389 km in ciclo urbano – Townstar Van L2 100% elettrico offre un grande vantaggio ai clienti che operano in città, consentendo loro di svolgere le proprie attività senza doversi fermare per la ricarica.

Mentre Nissan accelera ulteriormente verso il Piano Ambition 2030 con una sua visione a lungo termine per il miglioramento della mobilità e del mondo dei servizi, Townstar Van EV L2 conferma il continuo impegno di Nissan verso l'elettrificazione, offrendo un’ulteriore opzione nel segmento dei furgoni compatti con motore 100% elettrico, per il quale si prevede un aumento delle vendite nei prossimi anni.

Anche il Townstar Van L2 è equipaggiato con una serie di dispositivi di sicurezza attiva e passiva comuni alla maggior parte dei modelli Nissan, progettati per offrire a conducenti e passeggeri una maggiore tranquillità. Tra questi: il Blind Spot Warning, il ProPILOT e l'Intelligent Around View Monitor che ha debuttato nella gamma LCV Nissan anni fa proprio su Townstar.

Inoltre, la versione passo lungo di Townstar Van, così come tutta la gamma LCV Nissan, è coperta da garanzia paneuropea, pari a 5 anni o 160.000 km, oltre alla garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria della versione 100% elettrica.

Nella garanzia offerta sono inclusi la copertura paraurti, la garanzia sulla verniciatura e l’assistenza stradale per la massima tranquillità dei clienti.

Entrambe le versioni EV e benzina del nuovo Nissan Townstar Van L2 sono già disponibili per il pre-ordine, con prezzi a partire da €26.567,00.