Nissan X-Trail, arriva la nuova versione N-Treck

Nissan svela il nuovo X-Trail N-Trek, rivolto specificamente agli appassionati di avventure e attività all'aperto.

Il modello N-Trek arricchisce l'offerta dell'iconico crossover con una serie di caratteristiche che ne esaltano la robustezza e la funzionalità, rendendolo ideale per chi non si ferma di fronte a nulla.

Il design dell'X-Trail N-Trek si distingue per la finitura scura del frontale che incornicia la griglia V-Motion, e per i paraurti rinforzati con finitura color canna di fucile, pensati per un impiego anche su terreni difficili. Gli specchietti retrovisori neri e i nuovi fendinebbia a LED integrati conferiscono al veicolo un aspetto ancora più imponente.

Internamente, il veicolo è dotato di rivestimenti resistenti all'acqua, ideali per chi ama avventurarsi in condizioni meteorologiche avverse. Per gli amanti della personalizzazione, Nissan offre un pacchetto opzionale che include tappetini in gomma e un rivestimento reversibile del bagagliaio, per un facile mantenimento e pulizia.

A livello di colorazioni esterne, il modello è disponibile nei toni Diamond Black e Dark Metal Grey, oltre a una serie di opzioni perlati come Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey, disponibili anche in configurazioni bicolore con il tetto nero a contrasto.

Sotto il cofano l'X-Trail N-Trek è equipaggiato con il sistema e-POWER di Nissan, che combina un motore elettrico con uno termico per una guida fluida e reattiva tipica degli EV, senza la necessità di ricarica esterna. La versione con trazione integrale e-4ORCE offre inoltre un controllo eccezionale su ogni superficie, grazie al Torque Vectoring che regola la forza motrice e la frenata in modo preciso e istantaneo.

Arnaud Charpentier, Region Vice President Marketing & Mobility AMIEO, ha commentato: "Con X-Trail N-Trek, vogliamo offrire un'esperienza di guida senza compromessi agli amanti dell'avventura. Questo modello non solo è visivamente accattivante, ma anche estremamente funzionale e pronto a sfruttare al meglio la nostra tecnologia elettrificata per avventure elettrizzanti."

Il Nissan X-Trail N-Trek rappresenta un'evoluzione significativa nell'ambito dei veicoli orientati all'avventura, offrendo una combinazione irresistibile di stile, comfort e tecnologia all'avanguardia, destinata a conquistare gli entusiasti dell'outdoor.