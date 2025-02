Noleggio a lungo termine e mobilità elettrica: Leasys lancia e-MOVE per una transizione più accessibile

La transizione alla mobilità elettrica rappresenta una sfida cruciale per il settore automobilistico e per gli utenti, privati o aziende, che valutano l’adozione di veicoli a basse emissioni.

Uno degli ostacoli principali è rappresentato dai costi iniziali e dalla gestione della ricarica, fattori che spesso frenano la diffusione delle auto elettriche.

Per rispondere a queste esigenze, il mercato del noleggio a lungo termine sta ampliando la propria offerta con formule dedicate esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi plug-in. Tra le iniziative più recenti, Leasys ha introdotto e-MOVE, un pacchetto pensato per agevolare il passaggio alla mobilità sostenibile, con proposte rivolte a privati, liberi professionisti, piccole e medie imprese, e flotte aziendali.

La crescita del noleggio a lungo termine per i veicoli elettrici

Negli ultimi anni, il noleggio a lungo termine è diventato una delle soluzioni più adottate per chi vuole accedere ai veicoli elettrici senza doversi impegnare in un acquisto. Secondo le analisi di settore, la quota di auto elettriche e ibride plug-in nei contratti di noleggio è in costante crescita, con un aumento della domanda sia tra i privati sia nel comparto business.

Questa tendenza è favorita dalla necessità di ridurre i costi iniziali e dall’esigenza di avere servizi inclusi nella formula di noleggio, come manutenzione, coperture assicurative e assistenza per la ricarica. Offerte come quelle di e-MOVE si inseriscono in questo scenario, proponendo un canone mensile fisso che include anche strumenti per la gestione della ricarica, come wallbox domestiche e voucher per la ricarica pubblica.

Il ruolo delle flotte aziendali nella diffusione dell’elettrico

Il settore delle flotte aziendali gioca un ruolo chiave nella transizione alla mobilità elettrica. Molte imprese stanno adottando veicoli a zero emissioni per rispettare i parametri di sostenibilità ambientale e ridurre i costi operativi legati ai carburanti tradizionali. Tuttavia, la gestione di una flotta elettrica presenta alcune sfide, tra cui il monitoraggio dei consumi e la gestione delle ricariche, sia in azienda che presso le abitazioni dei dipendenti.

Per rispondere a questa esigenza, le soluzioni di noleggio per aziende stanno integrando strumenti digitali avanzati per il controllo in tempo reale dei consumi, l’automazione dei rimborsi per le ricariche domestiche e la possibilità di installare infrastrutture di ricarica aziendali. L’adozione di questi strumenti consente alle aziende di gestire in modo più efficiente la transizione all’elettrico, riducendo le complessità operative.

Mobilità elettrica e nuovi modelli di accesso ai veicoli

L’accelerazione del mercato delle auto elettriche è strettamente legata alla disponibilità di modelli di accesso alternativi all’acquisto tradizionale. Il noleggio a lungo termine, insieme ad altre formule come il leasing operativo e il car sharing, si sta affermando come una delle principali alternative per chi vuole avvicinarsi alla mobilità sostenibile senza vincoli di proprietà.

In questo contesto, soluzioni come e-MOVE riflettono una tendenza più ampia: la necessità di modelli di mobilità flessibili, in grado di adattarsi ai diversi target di utenti e di superare le barriere che ancora limitano la diffusione delle auto elettriche. La crescita del settore suggerisce che nei prossimi anni il noleggio a lungo termine potrebbe diventare una delle principali leve per l’elettrificazione del parco auto europeo.