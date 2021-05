Novak Djokovic, protagonista della nuova campagna di comunicazione Peugeot 508

Il campione di tennis Novak Djokovic - n. 1 al mondo della classifica ATP, vincitore del torneo del Roland Garros nel 2016 e ambasciatore del Marchio - è il principale protagonista della nuova campagna di comunicazione 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED che ha preso il via ieri, 30 maggio, in occasione dell’inaugurazione del torneo del Roland Garros (Open di Francia). Con la sua trazione integrale, la tecnologia ibrida plug-in e una potenza combinata di 360 CV, 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED unisce alte prestazioni e basse emissioni (46g di CO 2 al chilometro, secondo il protocollo WLTP), caratteristiche che piacciono a Novak Djokovic, molto attento alle tematiche ambientali. Eccellenza, Design ed Emozione sono i valori del marchio PEUGEOT in cui si riconosce il campione Novak Djokovic che ha occupato il primo posto della classifica ATP per 322 settimane, un record storico che continua oggi.

Forte della sua storia, della sua ambiziosa strategia di elettrificazione e del suo “Power of choice” che offre ai clienti la possibilità di scegliere tra diversi tipi di alimentazioni senza dover scendere a compromessi, il marchio PEUGEOT continua il suo forte impegno nella transizione energetica. Nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED lo conferma introducendo il concetto di Neo-Performance, alte prestazioni ma minimo impatto ambientale.

“La Neo-Performance, per PEUGEOT, è l’espressione di vetture dalle grandi prestazioni ma con un grandissimo rispetto per l’ambiente, perfetto binomio tra la sportività e la tecnologia elettrificata, per basse emissioni di CO 2 . Primo tennista del mondo e molto sensibile alle tematiche ambientali, Novak Djokovic è l’ambasciatore ideale della nostra nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED. E’ quello che trasmette la nostra nuova campagna di comunicazione, le cui parole chiave sono alte prestazioni e responsabilità ambientale” - afferma Linda Jackson, Direttrice Generale del marchio PEUGEOT.

“Sono molto orgoglioso di avere il brand PEUGEOT sulla mia maglia e sono felice di aver avuto il privilegio di essere stato tra i primi a guidare la 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED. Come sportivo e come cittadino responsabile e molto attento alle tematiche ambientali, sostengo con piacere e convinzione la strategia di elettrificazione della Casa del Leone. Apprezzo particolarmente il fatto che PEUGEOT assicuri la mobilità dei giocatori del Roland Garros con una flotta di veicoli completamente elettrificati”, dichiara Novak Djokovic.

Il tema della campagna pubblicitaria di 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED è il silenzio abbinato alla performance. Dimostra che, grazie alle potenzialità dell’elettrificazione, l'auto di serie più potente mai prodotta da PEUGEOT è in grado di fornire prestazioni rispettose dell’ambiente, sia in termini di acustica che di emissioni. Il parallelo è naturale con Novak Djokovic, che è noto per esigere il silenzio necessario alla sua concentrazione prima di impegnarsi in una sfida sul campo da tennis.

Girata a Belgrado il 26 aprile scorso, la campagna che associa Novak Djokovic alla 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED è stata svelata il 30 maggio, giorno di inizio del Torneo del Roland Garros.