Nuova Audi Q7 e SQ7 TFSI 2024: innovazione e potenza al top di gamma

La nuova Audi Q7 si impone nuovamente come punto di riferimento nel segmento dei SUV di lusso,

offrendo una versatilità e abitabilità ineguagliabili, con una capacità di accogliere fino a sette passeggeri in totale comfort. Il debutto sul mercato vede la Q7 disponibile in diverse configurazioni: gli allestimenti d'ingresso, Business Advanced ed S line edition, si affiancano alla più sportiva Audi SQ7 TFSI, quest'ultima caratterizzata da un'estetica più aggressiva e prestazioni superiori.

La nuova Audi Q7 si distingue per il suo design rinnovato, che include paraurti ristilizzati, un single frame più imponente e prese d'aria più ampie. Elemento distintivo è l'innovativa firma luminosa offerta dai proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser e i gruppi ottici posteriori OLED, una prima assoluta per la Q7, che permette ai clienti di personalizzare l'aspetto del veicolo scegliendo tra quattro layout diversi tramite l'interfaccia MMI.

Sul fronte della tecnologia, l'opzionale pacchetto Innovative Virtual arricchisce la Q7 con un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui i pacchetti Tour, City e Park Assist Plus, oltre a funzionalità quali i retrovisori laterali elettrocromatici e il volante sportivo riscaldabile. Il cruscotto è dominato dall'Audi virtual cockpit plus, un display completamente digitale che migliora ulteriormente l'esperienza di guida.

L'interno della Q7 beneficia di un ulteriore incremento della dotazione di serie, con la regolazione elettrica dei sedili anteriori, rivestimenti in pelle/similpelle e, per la S line edition, sedute anteriori riscaldabili e il pacchetto illuminazione diffusa plus. L'innovativa Audi smartphone interface, disponibile dall'allestimento Business Advanced, integra l'App Store per un accesso diretto alle applicazioni più popolari, mentre l'Audi phone box light offre la comodità della ricarica induttiva dello smartphone.

La personalizzazione è un altro punto di forza della nuova Q7, con nove opzioni di inserti decorativi, colori metallizzati esclusivi e una vasta scelta di cerchi, con dimensioni che variano dai 20 ai 22 pollici, per soddisfare i gusti più vari.

Sotto il cofano, la Q7 propone motori V6 e V8, con potenze da 231 a 507 CV e tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, assicurando performance di alto livello. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension, disponibili a richiesta, garantiscono una guida confortevole e sono di serie sulla SQ7 TFSI, che si distingue anche per lo sterzo integrale e la stabilizzazione antirollio attiva, inclusi nel pacchetto Telaio Advanced.

La SQ7 TFSI, con il suo potente V8 4.0 TFSI da 507 CV, promette prestazioni eccezionali, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi, grazie anche a soluzioni tecniche avanzate come l'iniezione diretta e il sistema cylinder on demand.

La nuova Audi Q7 è disponibile sia in configurazione a cinque che a sette posti, offrendo un'abitabilità senza precedenti e un bagagliaio capiente. I prezzi di partenza per il mercato italiano sono di 77.000 euro per la versione 3.0 TDI da 231 CV e di 122.450 euro per la SQ7 TFSI, con le varianti intermedie posizionate a partire da 77.750 euro per la Q7 3.0 TDI da 286 CV e 81.400 euro per la Q7 3.0 TFSI da 340 CV.

La nuova Audi Q7 e la sua variante sportiva SQ7 TFSI si confermano come scelte di prim'ordine per chi cerca un SUV di lusso che non compromette su spazio, comfort, tecnologia e prestazioni. Con un'ampia gamma di configurazioni, avanzate soluzioni tecniche e opzioni di personalizzazione, la Q7 continua a stabilire nuovi standard nel suo segmento.