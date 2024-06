Nuova CUPRA Leon: design, motori e innovazioni tecniche

La nuova CUPRA Leon, sia nella versione hatchback che in quella Sportstourer, è pronta a portare il marchio a un livello superiore all’interno del segmento.

Con il suo nuovo DNA stilistico, l’integrazione della tecnologia e-HYBRID di nuova generazione, una maggiore digitalizzazione e caratteristiche di sostenibilità, la nuova CUPRA Leon promette di essere un modello rivoluzionario.

La nuova CUPRA Leon introduce un design esterno audace e dinamico. Il frontale shark nose, i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare e il logo CUPRA integrato direttamente sul cofano conferiscono un aspetto forte e determinato. La griglia anteriore di grandi dimensioni, accompagnata dai fari anteriori matrix a LED opzionali (di serie sono Full LED), incornicia il design distintivo con tre triangoli illuminati all'interno di un altro triangolo.

La parte posteriore della nuova CUPRA Leon e della Leon Sportstourer è caratterizzata dal design a V del portellone, che si integra con le nervature superiori provenienti dalle fiancate. L’estrattore conferisce carattere, sportività e vigore al posteriore, contribuendo ad abbassare visivamente la vettura e avvicinarla al suolo. Anche i catarifrangenti posteriori sono triangolari, completando la filosofia stilistica del nuovo design CUPRA. Le proporzioni della fiancata, sia nella versione hatchback che Sportstourer, risultano maggiormente atletiche grazie a una nuova gamma di cerchi in lega da 18 e 19 pollici, con un design innovativo. La gamma comprende anche cerchi forgiati che riducono il peso e migliorano la dinamica del veicolo.

I clienti potranno scegliere tra nove diversi colori, inclusi i nuovi ed esclusivi Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. La palette di colori si completa con Magnetic Tech Matt, i nuovi Fiord Blue e Taiga Grey, oltre a Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech e Graphene Grey.

All'interno, la nuova CUPRA Leon offre un'esperienza di benvenuto con una cerimonia di luce dinamica che illumina l’anteriore e il posteriore della vettura, proiettando a terra il logo CUPRA. Il volante racing CUPRA con leve e pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida - di serie per le versioni DSG - massimizza il controllo e migliora l’esperienza di guida. I sedili sportivi o avvolgenti offrono comfort e stabilità, mentre l’architettura digitale e le scelte dei materiali completamente rinnovate indirizzano il pensiero verso una vettura di livello superiore, rafforzando la credibilità delle sue prestazioni.

La selezione dei materiali enfatizza la qualità dell’abitacolo, abbracciando al contempo un approccio più sostenibile. Il design parametrico 3D delle superfici della plancia le rende piacevoli al tatto e alla vista. La console centrale è stata riprogettata con una maggiore precisione in ogni dettaglio e materiali migliorati per aumentare la qualità degli interni, compreso il materiale morbido sul lato della console centrale con cuciture a vista. Le finiture in color rame, presenti in tutto l’abitacolo, comprese le bocchette dell’aria, aggiungono stile.

I sedili sportivi utilizzano rivestimenti in tessuto, mentre i sedili avvolgenti possono essere rivestiti in microfibra riciclata al 73% - con perforazione laser progressiva - o in pelle ecologica e rispettosa dell’ambiente. I sedili CUP Bucket offrono un design incredibile e in equilibrio con la sostenibilità ambientale. I rivestimenti dei CUP Bucket sono realizzati in tessuto SEAQUAL® YARN riciclato e DINAMICA, con il 73% di poliestere riciclato, e offrono una seduta più bassa che risulta più ergonomica e sportiva. Il colore degli elementi decorativi interni come il cruscotto, la console centrale e le maniglie delle portiere è Enceladus Grey, mentre i pulsanti satelliti sul volante sono di colore nero lucido e le bocchette dell’aria e i dettagli della console centrale sono disponibili in colore dark chrome.