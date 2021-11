Nuova DS4 sa essere elegante, sportiva oppure avventurosa

Sportività ed eleganza sono due anime che altri modelli DS Automobiles hanno già esplorato in precedenza, ma nel caso di DS 4 si aggiunge anche un’anima avventurosa.

Le attenzioni del Centro Stile si sono concentrate su differenti elementi di design, per interpretare al meglio i tre distinti volti di DS 4.

L’anima sportiva di PERFORMANCE LINE si esprime attraverso gli allestimenti PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE+, e si contraddistingue per fascino e dinamicità anche grazie alla calandra e alle DS Wings in Glossy Black. I cerchi in lega neri di serie Minneapolis da 19” abbinati alla Shadow Line dei finestrini laterali sono efficaci nel donare aggressività alla vettura mantenendo comunque l’eleganza che contraddistingue il brand.

L’anima elegante trova negli allestimenti TROCADERO e RIVOLI l’esaltazione del più autentico carattere parigino, da sempre centrale nel rappresentare la raffinatezza DS Automobiles.

DS 4 CROSS fa invece dell’avventura e del dinamismo i propri punti di forza. Si contraddistingue per dettagli da off-road come i paraurti in nero goffrato arricchiti da inserti alluminio. La shadow line Glossy Black si abbina alle barre al tetto e alla calandra, il logo specifico ‘CROSS’ sulle portiere segnala il suo animo avventuroso, vocazione sottolineata dai cerchi da 19” Sapporo alluminio.

Gli allestimenti di DS 4 si completano con la versione BUSINESS, che punta sulla concretezza di una esaustiva dotazione di serie per favorire l’ingresso nel mondo DS 4. Lo dimostrano il listino di 30.250 euro per il benzina PureTech 130, 31.750 euro per il Diesel BlueHDi 130 oppure 40.750 euro per l’ibrido plug-in E-TENSE 225.