Nuova Hyundai Santa Fe: design, comfort e tecnologia avanzata

La quinta generazione di Hyundai Santa Fe presenta un’identità audace completamente rinnovata, definita da volumi puri e linee squadrate.

Questo D-SUV è pensato sia per l’uso quotidiano sia per viaggi ed esperienze fuori città. Il concept “Open for More” esprime lo spirito di connettere interni ed esterni in maniera fluida, ampliando la portata delle diverse esperienze a bordo.

Fin dalle prime fasi di progettazione, i designer Hyundai hanno conferito al modello un look estremamente riconoscibile, massimizzando gli spazi interni e arricchendolo con soluzioni di comfort, tecnologia e sicurezza ai vertici della categoria. La quinta generazione di questo iconico D-SUV ha debuttato sul mercato italiano con l’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDi 6AT nelle versioni 2WD e 4WD, disponibili in configurazioni a 5 o 7 posti.

Il listino della nuova Santa Fe include un allestimento Business, con un ricco equipaggiamento, da € 49.600, affiancato dalla top di gamma XClass da € 54.350. Questa generazione continua la storia di successo globale iniziata 24 anni fa con il debutto della prima generazione al Salone di Ginevra nel 2000.

Il design rivoluzionato di Santa Fe trae ispirazione dalle linee squadrate dei fuoristrada degli anni Novanta. La progettazione ha posto un focus specifico sui volumi puri e sulla ricerca di soluzioni intelligenti per ottenere un look distintivo, unito a una ricca dotazione tecnologica per offrire massima praticità, comfort e sicurezza. La lunghezza complessiva è stata aumentata di 45 millimetri, offrendo un abitacolo estremamente spazioso, il migliore della categoria, con un significativo aumento dello spazio per le gambe.

Gli interni della nuova Santa Fe restituiscono un’estetica elegante e un feeling di qualità nel minimo dettaglio. Il design a forma di H caratterizza il cruscotto e le bocchette dell’aria, esaltando la linea orizzontale che dona una sensazione di spaziosità.

La nuova Santa Fe vanta una capacità di carico ai vertici del segmento con 711 litri VDA in configurazione a 5 posti. L’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza offre praticità in tutte le situazioni, sia in città che per le esperienze all’aperto. Per un più facile accesso al tetto, il montante C è equipaggiabile con una maniglia a scomparsa. Hyundai ha introdotto un inedito vano portaoggetti bilaterale, consentendo a tutti i passeggeri di accedere comodamente ai propri effetti personali, anche quando seduti sul divano posteriore. Un vassoio di sterilizzazione UV-C situato sopra il vano portaoggetti del passeggero permette di sterilizzare facilmente oggetti d’uso quotidiano come cellulari e portafogli.

Santa Fe presenta un sistema di infotainment di ultima generazione, il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che include funzioni avanzate di auto connessa e un raffinato concetto di Graphical User Interface (GUI). Un doppio monitor da 12,3 pollici unisce il cluster e l'AVNT, migliorando l'esperienza visiva. Gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) garantiscono le più recenti funzionalità software e di infotainment. Il miglioramento del riconoscimento vocale in linguaggio naturale consente agli utenti di controllare le funzioni di infotainment e del veicolo attraverso comandi vocali conversazionali. La sicurezza e la praticità sono ulteriormente migliorate grazie all'inclusione di un Head-Up Display (HUD) da 12 pollici.

Santa Fe dà priorità al comfort e alla stabilità, offrendo un'esperienza di guida eccezionale. L'avanzato sistema di trazione Drive Traction System si adatta alle varie condizioni di guida grazie alla modalità Terrain. La tecnologia di trazione integrale HTRAC consente una gestione agile e una migliore applicazione della coppia in base all'aderenza delle ruote e alla velocità del veicolo. Le modalità di guida aggiuntive per il terreno – Fango, Sabbia e Neve – ottimizzano le prestazioni di guida su una varietà di terreni. L'aerodinamica è ottimizzata con air flap attivi, design esterno e miglioramenti al sottoscocca.

Nuova Santa Fe è equipaggiata di serie con un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Le funzioni di serie includono Frenata autonoma di emergenza, Rear Occupant Alert, Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, Sistema di mantenimento al centro della corsia, Highway Driving Assist, Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go, In Cabin Camera e sistema eCall. L'allestimento XClass offre funzioni aggiuntive come Blind Spot Collision Avoidance, Rear Cross-Traffic Collision Avoidance, Safe Exit Assist, Blind-Spot View Monitor, Highway Driving Assist 2, Remote Smart Parking Assist, Regolazione automatica dei fari abbaglianti e Rilevamento della stanchezza del conducente.

La nuova Santa Fe punta sull’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV, disponibile con trazione a due o quattro ruote motrici, che eroga una potenza di sistema di 215 CV, abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti, garantendo una guida fluida e piacevole in ogni situazione.